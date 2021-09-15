أعــادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبــــار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صور بالأبيض والأسود تعود لمرحلة الطفولة لفنانة قديرة، أثناء قضائها فترة الصيف علي البحر، وتفاعل المتابعون مع الصور بشكلٍ لافت، وأثنى الكثيرين علي برائتهـــا اللافته.

أنها الفنانة المصرية “ليلى عز العرب“، التى نشرت عبر حسابها الخاص على تطبيق الصور “إنستجرام“، صورًا لها من أيام طفولتها، بالأبيض والأسود ظهرت فيها وهي تجلس على البحر في مختلف أعمارها، كما علّقت على تلك الصور معبرة عن حبها للبحر.

وتفاعل عدد كبير من متابعين ومحبين الفنانة مع تلك الصور النادرة، ورأوا أنها كانت تتمتع بملامح جميلة ووجه برئ، وأكد الكثير أنها مازالت تحافظ علي بعض منها. كما لاحظوا أنها خسرت الكثير من وزنها عندما تقدمت بسن .

ومما جاء في التعليقات: ” أنا حاسة إنه إنتِ بس مش مصدقة أصل ماما لها صورة وهي بنت زي دي وشكل جسمها اختلف ما شاء الله عليكِ حلوة وبتحلوي لما بتكبر” و”يا عمري كنت تهبلي” و”طول عمرك قمر يا فنانة”.

وليلى عزالعرب ممثلة مصرية من مواليد عام 1948، بدأت علاقتها بالفن من خلال قيامها بأدوار صغيرة للغاية في بعض الأعمال الفنية منها ,”إسكندرية نيويورك” للمخرج “يوسف شاهين” و “معالى الوزير” و “عايز حقى” ومسلسلى “الأصدقاء” و “فارس الرومانسية”, إلى أن قامت بدور والدة “أحمد حلمي” في فيلم “الف مبروك“.

وليلى حاصلة على بكالوريوس تجارة في يونيو 1967 وكانت أصغر خريجه جامعيه في مصر وعملت في قطاع البنوك من عام 1968 وحتى عام 2005 ثم التحقت بمشروع تطوير سكك حديد مصر التابع لوزارة النقل المصرية حتى 2011 ثم تفرغت للتمثيل الذى كان هوايتها منذ الصغر بعد التحاقها بدورة تمثيل في قصر السينما عام 2000, وهى حفيدة مكتشف ام كلثوم أبو العلا محمد.

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من ناحية أخري، عبرت الفنانة ليلى عز العرب عن سعادتها بعرض فيلم ” البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بعد عدة تأجيلات استمرت لسنتين، “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد.

وانتهت النجمة ليلى عز العرب من تصوير نصف مشاهدها في ” مسلسل السيدة زينب “، وتشارك في بطولة العمل إلى جانب سوسن بدر، محمود عبد المغنى، أحمد وفيق، دينا، أشرف عبد الغفور، حجاج عبدالعظيم، ، وتدور أحداث العمل عن السيدة زينب، وحى زقاق المدق ومن تأليف احمد صبحى وإخراج محمد النقلى.

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