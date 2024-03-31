نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي فيديو عبر خاصية “الستوري” على حسابها الخاص على تطبيق إنستجرام.

وأطلت حفيدة هيفاء وهبي في الفيديو والتي تدعى دانييلا وهي تشاهد التلفاز ومنزعجة من تصوير والدتها لها.

حفيدة هيفاء وهبي

وقد لاحظ الجمهور كم كبرت دانييلا وهي الإبنة الصُغرى لزينب وشبهها العديد منهم بجدتها هيفا. ما رأيكم؟

علاقة هيفاء وهبي وابنتها زينب فياض

من ناحية أخرى كانت العلاقة بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي وبنتها الوحيدة زينب نصر فياض غير مستقرة، بمعنى أنه أصبحت إبنتها تنتقم من والدتها ولكن بطريقة غير مباشرة وذلك بمحاولة كسب تعاطف جمهورها إليها لتستطيع أن تأخذ بثأرها من أمها هيفاء بعد أن تبرأت منها وقامت بتركها وهي طفلة حديثة السن.

ومنذ هذا الوقت حدثت القطيعة بين الثنائي، فترفض زينب رفضًا قاطعًا مقارنتهـا بوالدتها أو الحديث عنها، حتى أن الأخيرة لم تقدم دعم لابنتها خلال خضوعها لعملية جراحية الفترة الماضية.

وتقوم زينب بنشر صور ومقاطع فيديو لها ولبناتها ” حفيدات هيفاء وهبي” من وقت لآخر، وذلك لتكشف أمام العالم أن النجمة اللبنانية لديها بنت وأحفاد في الوقت الذي تتمنى أمها فيه أن يكون لها أسرة، وذلك على حد قولها.

ولمن لا يعرف الحاكاية: أنه فى بداية التسعينات قبل 19 عامًا، قامت الفنانة هيفاء وهبي بترك زوجها الكويتي وبنتها الوحيدة “زينب” وكانت وقتها طفلة صغيرة وذلك كان من أجل أن تلتحق بعالم الشهرة والمجد، وكان زوجها قد رفض أن تدخل مجال الفن فقامت بالإنفصال وذهبت لتحقيق حلمها الهام بالنسبة لها.

ابنة هيفاء وهبي: أشبه والدتي وهذه علاقتي بها

وكانت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، قد فاجأت الجمهور منذ عامين، خلال تسجيل صوتي لبرنامج «ET بالعربي»، إن والدتها هي الشخصية الأقرب إليها من الفنانات، ولصفاتها أيضًا.

طلاق زينب فيّاض

من ناحية أخرى، أعلنت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي طلاقها مؤخرا من زوجها رجل الأعمال اللبناني شعبان فواز.

وعبر خاصية القصص المصورة بحساب انستجرام ردت زينب فياض على سؤال إحدى متابعيها عن سبب طلاقها وقالت “كل شيء في العالم قسمة ونصيب”.

واشتهرت زينب فياض بفيديوهاتها مع بناتها التي تشاركها مع الجمهور وتظهر فيها تغني، وهي من مواليد 24 يونيو 1993، والابنة الوحيدة هيفاء وهبي من زوجها الأول وابن عمها نصر فياض تزوجته عام ا1993 وانفصلت عنه عام 1994، وكانت زينب بعيدة عن الإعلام ولم يعرف أحد أي شيء عنها.

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