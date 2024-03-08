اعتادت زينب فياض ابنة النجمة هيفاء وهبي، على مشاركة متابعيها أحدث إطلالتها المفعمة بالأنوثة والجاذبية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام“.

وبدت زينب فياض بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت جمبسوت مجسم مكشوف البطن، يمل للجرأة، ناعم باللون الاسود، فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

إطلالة جديدة لزينب فياض

اما من الناحية الجمالية، اختارت زينب ترك خصلات شعرها منسدلة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا ناعمًا متناغمًا مع لون بشرتها الخمرية ولون البينك في الشفاه.

وكان لافتا ان زينب أصبحت بالشعر الأسود صورة طبق الأصل عن والدتها ولا يمكن تفريقهما. ما رأيكم؟

الشبه بين زينب وهيفا

ودائما ما تتلقى زينب فياض تعليقات من الجمهور حول مدى التشابه بينها وبين والدتها الفنانة هيفاء وهبي.

على جانب آخر، خضعت زينب فياض لعملية تجميل في أنفها، وكانت أوضحت أن العملية التي خضعت لها لم تكن بغرض تغيير شكل أنفها، وكانت لأسباب صحية.

وعالجت زينب فياض من خلال العملية الإنحراف الذي كان يسبب لها ضيقا في التنفس.

طلاق زينب فيّاض

من ناحية أخرى، أعلنت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي طلاقها مؤخرا من زوجها رجل الأعمال اللبناني شعبان فواز.

وعبر خاصية القصص المصورة بحساب انستجرام ردت زينب فياض على سؤال إحدى متابعيها عن سبب طلاقها وقالت “كل شيء في العالم قسمة ونصيب”.

واشتهرت زينب فياض بفيديوهاتها مع بناتها التي تشاركها مع الجمهور وتظهر فيها تغني، وهي من مواليد 24 يونيو 1993، والابنة الوحيدة هيفاء وهبي من زوجها الأول وابن عمها نصر فياض تزوجته عام ا1993 وانفصلت عنه عام 1994، وكانت زينب بعيدة عن الإعلام ولم يعرف أحد أي شيء عنها.

أحدث أعمال هيفا وهبي

من ناحية أخرى، تستعد النجمة هيفاء وهبي لتصوير فيلمها الجديد “جوري” مع الفنانين محمود الليثي وكريم عفيفي.

نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي صورة من الطائرة مع فريق عمل الفيلم على حسابها بموقع «إنستجرام»، وكتبت معلقة “جوري فيلم جديد للمخرج دكتور مرقص عادل ومدير التصوير أحمد عاشور صيف 2024”.

كانت هيفاء وهبي قد أعلنت عن تعاقدها على فيلم سينمائي جديد من إخراج مرقص عادل ونشرت الصور على حسابها بموقع أنستجرام وكتبت معلقة “”فيلم جديد من تأليف أ. هيثم سعيد ومن إخراج أ. مرقص عادل، التحضيرات بدأت من 4 شهور، المخرج طرح فكرتين، فكرة فيلم رومانسي كوميدي وفكرة فيلم أكشن والاتنين بيشكلوا مفاجأة حلوة”.

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