خرج منذ قليل الفنان فادي خفاجة من المستشفى بعد تعرضه لحادث سير، حيث انقلبت سيارته اثناء ظهوره في بث مباشر عبر تيك توك

الحالة الصحية لـ فادي خفاجة

وقال الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين أنه قضى ليلة في المستشفى للإطمئنان على حالته الصحية، وتم وضعه تحت الملاحظة بعد أن كانت هناك شكوك في إصابته بإرتجاج في المخ، لكن جاءت كافة الفحوصات الطبية جيدة، لذلك سمح له الإطباء بالخروج من المستشفى.

وكانت قد أعلنت منة جلال عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن تعرض الفنان فادي خفاجة لحادث سير خلال ظهوره “لايف” على حسابه بموقع “تيك توك” أثناء قيادته للسيارة.

حادث فادي خفاجة

كتبت منة جلال قائلة: “يا جماعة اللي يعرف يوصل لفادي خفاجة الممثل كان لايف على التيك توك والعربية اتقلبت بيه وتليفونه فصل”.

فادي خفاجة واللايف المثير للجدل

يذكر أن فادي أعلن عن ندمه بسبب انهياره في بث مباشر بسبب عدم عرض أعمال فنية عليه خلال الفترة الماضية خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي تامر أمين في برنامج “آخر النهار” المذاع على قناة النهار.

قال فادي خفاجة “أنا مش قادر اقول حاجة غير اني كنت في لحظة ضعف وبرجوا الناس زي ما شايفين اني فنان أنا إنسان ولو رجع بيا الوقت مش هعمل الفيديو ومش عارف أنا عملته ازاي وانا بسعى بقالي كتير طول الوقت الناس بتقولي أنت فين احنا متربيين على ونيس”.

أضاف أنا لا حصلت فنان ولا انسان طبيعي وانا لو سبت الناس في حالي وقعدت لوحدي أنا معنديش إجابات وانا بتسأل السؤال دة في اليوم مليون مرة.

تابع وكل الأساتذة الكبيرة اللي اشتغلت معاهم كانوا بيشكروا فيا ودة اداني امل وكنت بشوفه رسالة اني اقدم في المعهد العالي للفنون المسرحية واجتهدت واتخرجت بتقدير كل دة راح فين ولما تواجدت في مسلسل زي الاختيار كنت ضيف شرف ودة كان شرف ليا وانتظرت أن أبواب ربنا تتفتح.

أضاف وبعد كل دة مفيش وانا مش عارف أنا مبشتغلش ليه واتحدى أن مخرج يقول اني أنا مبجيش في معادي، أو منتج يقول اني ناقشته في الأجر محصلش.

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