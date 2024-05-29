توفي الفنان اللبناني فؤاد شرف الدين صباح اليوم، عن عمر ناهز 83 عاما.

وفاة الفنان فؤاد شرف الدين

وشهدت الأيام الأخيرة في حياة فؤاد شرف الدين تدهورا سريعا في صحته، البداية قبل أشهر عندما شعر بآلام في الكلى ثم تماثل للشفاء وعاد لنشاطه الفني وشارك في شهر رمضان 2024 في المسلسل اللبناني “2024” مع نادين نسيب نجيم.

وفاة الفنان اللبناني فؤاد شرف الدين

وبعدها تعرض فؤاد شرف الدين لأزمة صحية مفاجئة واكتشف أنه يعاني من ورم حميد في الرأس وخضع لعملية استئصال في مستشفى “سيدة لبنان”.

وفاة الفنان اللبناني فؤاد شرف الدين

وتحسنت الحالة الصحية لفؤاد شرف الدين وغادر المستشفى وعاد إلى منزله في حالة معنوية مرتفعة، لكن فجأة تدهورت حالته الصحية مجددا وفقد الكثير من دمه، ليعود إلى المستشفى مرة أخرى حيث تم التبرع له بالدم.

وفاة الفنان اللبناني فؤاد شرف الدين

وكان فؤاد شرف الدين يستعد لإجراء بعض التحاليل والأشعة الطبية، لكنه توفي صباح اليوم.

من هو فؤاد شرف الدين؟

وتشيع جنازة فؤاد شرف الدين غدا الأربعاء، 29 مايو، في روضة الشهيدين.

وفؤاد شرف الدين مخرج وممثل ومؤلف لبناني ولد في أبريل عام 1941، بدأت شهرته خلال فترة السبعينيات والثمانينيات واشتهر بقديم الأدوار الأكشن.

شارك فؤاد شرف الدين في عدد من الأعمال المصرية منها “الدالي” مع نور الشريف وفيلم “حرب كرموز” عام 2018 في دور “الجنرال آدم فرانك” ومسلسل “الأب الروحي” عام 2017.

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