أغنية ” سلام ” لسعد المجرد تتعرض للحذف من موقع ” يوتيوب ” .. والسبب ؟

قام موقع الفيديوهات الشهير ” يوتيوب ” اليوم الإثنين بحذف أغنية ” سلام ” للفنان المغربي سعد المجرد .

وجاء ذلك على خلفية إتهام الفنان الأمازيغي ” هشام تلمودي ” فريق عمل الأغنية باستغلال مقطع موسيقي من إحدى أغانيه دون ترخيص منه .

وأضاف هشام تلمودي أن ” محسن تيزاف ” عضو مجموعة فناير قام بإنساب الألحان لنفسه رغم أن حقوق التأليف مدونة في سجلات المكتب المغربي لحقوق المؤلفين .

وعلى الجانب الآخر صرح ” عبد الرفيع العبديوي ” مخرج فيديو كليب ” سلام ” لمواقع محلية أن حذف الكليب من على موقع يوتيوب ما هو إلا حجب مؤقت ولا يمكن الحديث عن حذف الكليب .

وأشار إلى أن أي شخص يمكن أن يبلغ عن الأغنية وبالتالي تقوم إدارة يوتيوب بحجبها احترازيا في انتظار أن يتم إرسال الوثائق التي تثبت حق فريق الأغنية في تقديمها .

يذكر ان سعد لمجرد لن يتمكن من الرد على تلك الاتهامات الموجهة لأغنيته لأن القضاء الفرنسي منعه من التحدث لوسائل الإعلام والصحافة لحين الانتهاء من القضية التي اتهم بها وهي التحرش واغتصاب فتاة فرنسية .. والتي تم إخلاء سبيله منها مؤخرا والسماح له للعودة إلى بلاده وعدم السفر لأي دولة عدا بلده المغرب لحين البت في القضية .