رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على تغريدة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعدما اعتبرت ما يحدث في غزة (جريمة ضد الإنسانية).

وكتب أدرعي على في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “صدقت هيفاء وهبي بقولها إن ما يحصل في غزة جريمة”.

صدقت #هيفا_وهبي بقولها أن ما يحصل في #غزة جريمة. جريمة بحق الأبرياء الذين يستخدمون كدروع بشرية من قبل الارهابيين وعلى رأسهم حماس. على العالم أن ينقذ سكان غزة من براثم هذه الفئات التي تتسبب في خنقهم بلعبها في النار فليس كل مرة تسلم الجرة

(هكذا تطلق حماس الصواريخ من بين الناس) https://t.co/aE5o8jh1nM — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 11, 2021

وتابع أن “ما يحصل في غزة جريمة بحق الأبرياء الذين يستخدمون كدروع بشرية من قبل الإرهابيين وعلى رأسهم حماس”.

ودعا أدرعي “العالم إلى أن ينقذ سكان غزة من براثن هذه الفئات التي تتسبب في خنقهم بلعبها في النار”. وختم قائلا: “ليس كل مرة تسلم الجرة”.

وقد أثار استشهاد ادرعي بكلام هيفاء وهبي موجة من السخرية ضده حيث كتب احدهم: “يعني كأنك تستشهد بأقوال ماثورة وهي لا تقصد من يستخدمون الدروع البشرية ثم هذه المرة الوحيدة في حياتي اراكم مهزومين اعلاميا وفي الساحة وفي انفسكم حتى وصل الامر انكم تستشهدوا بكلام امرأة مغنية او مطربة هذا ما يسمى بالتسول والافلاس الاعلامي”.

هههههههه صحيح — Rima Sul (@sul_rima) May 11, 2021

وقال ناشطة اخرى “إسرائيل تستشهد بكلام المغنيين!! هاي آخرتكم”.

إفلاس — AHMED SELIM (@Ahmed13Slim) May 11, 2021

بينما دافع جمهور هيفاء وهبي عنها حيث رد عليه احر معجبيها كاتبا: “الديڤا هيفاء وهبي.. اشرف منك ومن بلدك”.

الديڤا هيفاء وهبي

اشرف منك ومن بلدك — dody Wehbe بنت قلبي (@WehbeDody) May 12, 2021