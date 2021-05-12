رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على تغريدة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعدما اعتبرت ما يحدث في غزة (جريمة ضد الإنسانية).
وكتب أدرعي على في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “صدقت هيفاء وهبي بقولها إن ما يحصل في غزة جريمة”.
وتابع أن “ما يحصل في غزة جريمة بحق الأبرياء الذين يستخدمون كدروع بشرية من قبل الإرهابيين وعلى رأسهم حماس”.
ودعا أدرعي “العالم إلى أن ينقذ سكان غزة من براثن هذه الفئات التي تتسبب في خنقهم بلعبها في النار”. وختم قائلا: “ليس كل مرة تسلم الجرة”.
وقد أثار استشهاد ادرعي بكلام هيفاء وهبي موجة من السخرية ضده حيث كتب احدهم: “يعني كأنك تستشهد بأقوال ماثورة وهي لا تقصد من يستخدمون الدروع البشرية ثم هذه المرة الوحيدة في حياتي اراكم مهزومين اعلاميا وفي الساحة وفي انفسكم حتى وصل الامر انكم تستشهدوا بكلام امرأة مغنية او مطربة هذا ما يسمى بالتسول والافلاس الاعلامي”.
وقال ناشطة اخرى “إسرائيل تستشهد بكلام المغنيين!! هاي آخرتكم”.
بينما دافع جمهور هيفاء وهبي عنها حيث رد عليه احر معجبيها كاتبا: “الديڤا هيفاء وهبي.. اشرف منك ومن بلدك”.