يبدو أن محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب قد ضاق ذرعا بمشاكلها المستمرة وأزماتها الدائمة مع حسام حبيب حيث شن ما وصفه البعض بأقسى هجوم عليها.

فقد وجّه شقيق المطربة المصرية عبر حسابه على “فيسبوك”، رسالته قائلاً “يا شيخة والله ربنا ياخدنا بقى عشان نرتاح من القرف ده.. كفاية بقى أقسم بالله قرفنا والناس قرفت واشمئزت منكم”.

وتابع واصفا علاقتها بطليقها حسام حبيب قائلا “انتوا أقذر قصة عرفتها البشرية والله.. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم انتوا الاتنين”.

وبعدها عاد محمد عبد الوهاب ليوجه رسالة تحتوي على عبارات سب وقذف تجاه شخص لم يسمه، فيما خمن الجمهور أنه المطرب المصري حسام حبيب.

وعبر شقيق شيرين عن غضبه بسبب خروج هذا الشخص ليقول إنه “متربي وعيلته أحسن”، ليذكر ذلك الشخص بأن والدته طردت أمامه في الرابعة فجرا، وبعد 3 أيام عادت مرة أخرى إلى المنزل هي وشقيقته، وكأن شيئا لم يكن، وهو ما وصفه قائلا “زيرو كرامة بالوراثة”.

كما واصل توجيه رسالته إلى الشخص قائلا “أبوك أنا وانت اتفرجنا على فضايحه.. مش عايز أفسر عشان الناس متقرفش أكتر ما هي قرفانة”، مطالبا ذلك الشخص بالإفصاح عن مصدر أموال عائلته ومن أين تحصل على المال كي تقوم بالإنفاق على نفسها.

وكانت الخلافات قد عادت مجددا بين شيرين وحسام حبيب، واستغاثت شيرين بالجمهور من حسام، مشيرة إلى أنه يهددها ويتبلى عليها، مبينة أنه يهددها ببناتها.