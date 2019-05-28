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أقوى هجوم من مايا دياب على هؤلاء الفنانين.. والسبب!

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maya diab g

مايا دياب

على ما يبدو أن هناك بعض الشخصيات الفنية استفزت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ مؤخرا خصوصا في ما يتعلّق باعتذارهم عن الظهور معها في برنامجها “هيك منغنّي”.

ونشرت دياب على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “في فنانين منتهيي الصلاحية، بتجرب ترجع تردّن باحترامَك لمسيرتن وفنن على برنامج محترم يختص بالغناء أي ملعبن، فبيخافوا من نجوميتك وبيعتذروا، وبيفضلوا يطلعوا مع مهابيل يينهبلوا بس يكونوا الضيف الوحيد”.

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