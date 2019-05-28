أقوى هجوم من مايا دياب على هؤلاء الفنانين.. والسبب!

على ما يبدو أن هناك بعض الشخصيات الفنية استفزت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ مؤخرا خصوصا في ما يتعلّق باعتذارهم عن الظهور معها في برنامجها “هيك منغنّي”.

في فنانين منتهيي الصلاحية،بتجرب ترجع تردّن باحترامَك لمسيرتن وفنن على برنامج محترم يختص بالغناء أي ملعبن ،فبيخافوا من نجوميتك وبيعتذروا،وبيفضلوا يطلعوا مع مهابيل يينهبلوا بس يكونوا الضيف الوحيد 🤪🤪🤣 — Maya Diab (@mayadiab) May 27, 2019

ونشرت دياب على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “في فنانين منتهيي الصلاحية، بتجرب ترجع تردّن باحترامَك لمسيرتن وفنن على برنامج محترم يختص بالغناء أي ملعبن، فبيخافوا من نجوميتك وبيعتذروا، وبيفضلوا يطلعوا مع مهابيل يينهبلوا بس يكونوا الضيف الوحيد”.