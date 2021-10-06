كشفت الفنانة المصرية أمل إبراهيم، تفاصيل دخولها مستشىفى الأمراض العقلية كي تتمكن من اتقان شخصية في احد افلامها

وقالت أمل إبراهيم في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة” المذاع على قناة “دي إم سي “: ”انا رحت مستشفى المجانين حتى اشوف الست دي بتعمل ايه”.

وتحدثت عن خوفها أثناء جلوسها في العنبر مع المرضى وكيف ان احداهن حاولت الاعتداء عليها.”

وعن ابتعادها عن الفن، قالت أمل ابراهيم ردا على سؤال “انا في بيتنا بنام وبعوض عن الايام اللي كنت ما بنام فيها”.

واكدت ان ابتعادها عن الفن بقرار منها حيث قالت “انا كنت مقررة لما ربنا سبحانه وتعالى يحقق لي الطريق اللي انا ماشية فيه اقول باي باي”.

و كانت آخر مشاركات أمل ابراهيم الفنية في السينما بفيلم “البرنسيسة” الذي طُرح بدور العرض السينمائي عام 2013، وفي التليفزيون بمسلسل”الفاضي يعمل إيه” عام 2008.