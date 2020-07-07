بعد أن أثارت نجمة تطبيق “سناب شات” السعودية “أمل الشهراني” بإطلالتها على البحر ضجة عبر منصات السوشيال ميديا عرضتها لهجوم عنيف، وذلك بعد أن أطلّت بـ “مايوه بيكيني” من قطعتين أظهر تفاصيل جسمها بالكامل، لتنهال عليها التعليقات التي غلب عليها طابع الإنتقاد والهجوم .

لتخرج الشهراني سريعًا للرد على حملة الانتقادات التي تعرضت لها بسبب نشر تلك الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، وتنشر مقطع فيديو لها علي السرير وهي بحال غير طبيعية (كما أشار المعلقون) وقالت: “بعدين انتوا ياللي متضايقين، فشلتونا، فضحتو اسم القبيلة، جهنم.. جهنم، عسى انتوا داخلين الجنة، يعني انت وياها وياها صافين قدام الجنة، على الاقل انا بالـ مايوه بالجسم الزين، انتو بكروشكم تستنوني ع باب جهنم، داخلين سوا حبيبي”.

وأضافت الشهرانى:” ولا اللي قال انا كنت احبك ومعجبة فيك، أموت ما عدت اقدر اتنفس اذا ما اعجبتي فيني، يلا طسي انتي وياها، أبي قهوة بس ما ابي اعجابكم”.

وفي سياق مُتصل، أعلنت نجمة السوشيال ميديا أمل الشهراني مؤخراً أنها مطلقة ويتيمة، وتعاني من الوحدة، كاشفة عن تعرضها للتنمر بتعليقات مسيئة وجارحة، خاصة على صورها التي تكشف قوامها وشكل جسمها، أو لميلها للملابس الكاشفة الجريئة التى تتخطى حدود التقاليد في المجتمع الخليجي، مما جعلها تستشيط غضباً وتهاجم منتقديها وتؤكد أن ليس لهم الحق في التعليق على شكلها؛ و أوضحت ذلك من خلال مقطع فيديو لها نشرته وهي تبكي وتقول: “انا طير مكشور جناحه ما عندي اهل ما عندي سند ما عندي غير رب العالمين ليش تأذوني؟”.