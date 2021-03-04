أثارت المذيعة والفنانة الكويتية أمل العوضي، حيرة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور لها عبر احد حساباتها.
وفي الصور المتداولة، بدت أمل بملامح مختلفة عن تلك التي تعوّد عليها جمهورها؛ إذ ظهرت بوجه أنحف وشفاه أكبر وأنف أصغر.
ورجح بعضهم أن تكون أمل قد استخدمت أحد الفلاتر على تطبيق سناب شات، فقال أحدهم: “ترا تستخدم فلاتر.. المشكله في ناس مصدقه.. اش هالوجه اللي يتغير بدون كدمات بشكل يومي او اسبوعي”.
وعلقت أخرى: “ليش تحولت إلى المطربة المغربية ليلى غفران!!!! كلما اشوفها شكل غير و شبه غير متعددة الوجوه”.
واستطاعت أمل تصدر الترند الأول في السعودية، بعد تداول صورها بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مرفقة بتعليقات تعبر عن شدة الدهشة من التغير الجذري بشكلها.
وقالت إحدى المعلقات: “لا يمكن تكون هذي أمل العوضي” وأخرى: “أين أمل العوضي أنا لا أراها”، وآخر: “كل يوم وجه جديد”.
وقبل فترة، تبادل الجمهور مقطع فيديو لأمل العوضي قبل إجراء تغييرات على ملامحها؛ إذ بدا شكلها مختلفا تماما عن شكلها اليوم، خاصة عند منطقتي الأنف والفم.
اقسم بالله المخلوقه هذي فيها ثقل دم موفي احد حتى صوتها مستفز
سبحان الي خلقها فيها شبه كبير من خدامتنا السيلانيه مع احترامي لخدامتنا
كانت جميله قبل
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