أثارت المذيعة والفنانة الكويتية أمل العوضي، حيرة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور لها عبر احد حساباتها.

وفي الصور المتداولة، بدت أمل بملامح مختلفة عن تلك التي تعوّد عليها جمهورها؛ إذ ظهرت بوجه أنحف وشفاه أكبر وأنف أصغر.

ورجح بعضهم أن تكون أمل قد استخدمت أحد الفلاتر على تطبيق سناب شات، فقال أحدهم: “ترا تستخدم فلاتر.. المشكله في ناس مصدقه.. اش هالوجه اللي يتغير بدون كدمات بشكل يومي او اسبوعي”.

وعلقت أخرى: “ليش تحولت إلى المطربة المغربية ليلى غفران!!!! كلما اشوفها شكل غير و شبه غير متعددة الوجوه”.

اتفق — 𝒔𝒐𝒍𝒐 𝑹𝒐𝒔𝒆' (@Shahdjk17) March 3, 2021

واستطاعت أمل تصدر الترند الأول في السعودية، بعد تداول صورها بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مرفقة بتعليقات تعبر عن شدة الدهشة من التغير الجذري بشكلها.

لا من كثر الفلوس ماشاءالله — يارب اجيب 90+ بالقدرات (@illiill15) March 3, 2021

وقالت إحدى المعلقات: “لا يمكن تكون هذي أمل العوضي” وأخرى: “أين أمل العوضي أنا لا أراها”، وآخر: “كل يوم وجه جديد”.

وقبل فترة، تبادل الجمهور مقطع فيديو لأمل العوضي قبل إجراء تغييرات على ملامحها؛ إذ بدا شكلها مختلفا تماما عن شكلها اليوم، خاصة عند منطقتي الأنف والفم.