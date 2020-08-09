انتقدت الفنانة اللبنانية أمل حجازي نظام الطائفية السياسية معتبرة انه من اسباب وصول لبنان الى هذه المرحلة رافضة في الوقت نفسها ان انتمائها دينيا للرسول الكريم وليس لأي طائفة سواءا سنية او شيعية.
وقالت أمل حجازي في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “بتعرفوا ليش لبنان وصل لهون لان انتو وعم تنتخبوا بتحطو الليستا حتى بلا ما تقروا الاسماء يلي فيها يمكن يكون مكتوب اسم ابليس بالورقة اخر همكم المهم ليستت الزعيم فلان هيدا بيحمي وجود طائفتنا !! الاسماء الساقطة يلي سقطوها بالصندوق سقطّت لبنان ويا خوفي ما تكونو تعلمتو”.
وأضافت: “يسألونني انت سنية ام شيعية اقول انا من طائفة رسولنا الكريم ان كان سنياً فانا سنية واذا كان شيعياً فانا شيعية..الاجابة لكم ..الحمدلله على نعمة العقل وعلى نعمة القرآن الكريم ..الذي يرشدنا للحق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الطائفية بدعة سياسية ..”.
والمفارقة أن تغريدة أمل حجازي اثارت جدلا طائفيا بين متابعيها بين من قال انه لم يكن هناك شيعة ايام الرسول ليرد عليهم اخرين بأنه لم يكن هناك سنة أيضا.
كيف لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه واله ؟
خذوا الدليل من القران الكريم وتفسير علماء اهل السنة مثل الطبري
القول في تأويل قوله تعالى : ( وإن من شيعته لإبراهيم ( 83 ) إذ جاء ربه بقلب سليم ( 84 ) إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون ( 85 ) أئفكا آلهة دون الله تريدون ( 86 ) )
يقول – تعالى ذكره – : وإن من أشياع نوح على منهاجه وملته والله لإبراهيم خليل الرحمن .
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .
ذكر من قال ذلك :
حدثني علي قال : ثنا أبو صالح قال : ثنا معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس قوله ( وإن من شيعته لإبراهيم ) يقول : من أهل دينه .
حدثني ابن حميد قال : ثنا حكام ، عن عنبسة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن القاسم بن أبي بزة ، عن مجاهد ، في قوله ( وإن من شيعته لإبراهيم ) قال : على منهاج نوح وسنته .
حدثني محمد بن عمرو قال : ثنا أبو عاصم قال : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث قال : ثنا الحسن قال : ثنا ورقاء جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قوله ( وإن من شيعته لإبراهيم ) قال : على منهاجه وسنته .
حدثنا بشر قال : ثنا يزيد قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ( وإن من شيعته لإبراهيم ) قال : على دينه وملته .
فإذا كان سيدنا إبراهيم عليه السلام من شيعة نوح وسيدنا رسول الله صلى الله عليه واله على ملة إبراهيم عليه السلام بنص القران الكريم والأحاديث النبوية ، التشيع لاهل الحق هو لب الأديان السماوية كلها ، فاحسنتي يا أمل حجازي عندما قلتي انك من طائفة رسولنا الكريم صلى الله عليه واله ، فاتبعيها تفلحي ، رزقنا الله اتباعها
ماذا تقول أنت؟