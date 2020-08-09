انتقدت الفنانة اللبنانية أمل حجازي نظام الطائفية السياسية معتبرة انه من اسباب وصول لبنان الى هذه المرحلة رافضة في الوقت نفسها ان انتمائها دينيا للرسول الكريم وليس لأي طائفة سواءا سنية او شيعية.

وقالت أمل حجازي في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “بتعرفوا ليش لبنان وصل لهون لان انتو وعم تنتخبوا بتحطو الليستا حتى بلا ما تقروا الاسماء يلي فيها يمكن يكون مكتوب اسم ابليس بالورقة اخر همكم المهم ليستت الزعيم فلان هيدا بيحمي وجود طائفتنا !! الاسماء الساقطة يلي سقطوها بالصندوق سقطّت لبنان ويا خوفي ما تكونو تعلمتو”.

بتعرفوا ليش لبنان وصل لهون لان انتو وعم تنتخبوا بتحطو الليستا حتى بلا ما تقروا الاسماء يلي فيها يمكن يكون مكتوب اسم ابليس بالورقة اخر همكم المهم ليستت الزعيم فلان هيدا بيحمي وجود طائفتنا !! الاسماء الساقطة يلي سقطوها بالصندوق سقطّت لبنان ويا خوفي ما تكونو تعلمتو..#امل_حجازي — Amal Hijazi (@AmalHijazi) August 9, 2020

وأضافت: “يسألونني انت سنية ام شيعية اقول انا من طائفة رسولنا الكريم ان كان سنياً فانا سنية واذا كان شيعياً فانا شيعية..الاجابة لكم ..الحمدلله على نعمة العقل وعلى نعمة القرآن الكريم ..الذي يرشدنا للحق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الطائفية بدعة سياسية ..”.

يسألونني انت سنية ام شيعية اقول انا من طائفة رسولنا الكريم ان كان سنياً فانا سنية واذا كان شيعياً فانا شيعية..الاجابة لكم ..الحمدلله على نعمة العقل وعلى نعمة القرآن الكريم ..الذي يرشدنا للحق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الطائفية بدعة سياسية ..#لا_للطائفية #امل_حجازي — Amal Hijazi (@AmalHijazi) August 9, 2020

والمفارقة أن تغريدة أمل حجازي اثارت جدلا طائفيا بين متابعيها بين من قال انه لم يكن هناك شيعة ايام الرسول ليرد عليهم اخرين بأنه لم يكن هناك سنة أيضا.