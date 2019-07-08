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أمل حجازي تسأل: “هل اصبحت المحتشمة شاذة في هذا العصر ؟”

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أمل حجازي

علقت الفنانة اللبنانية امل حجازي على حظر ارتداء البوركيني في احد المسابح متسائلة “هل اصبحت المحتشمة شاذة في هذا العصر؟”.

فقد نشرت امل حجازي، عبر حسابها على انستغرام، صورة تظهر لوحة تحظر ارتداء البوركيني وعلقت قائلة: “ما رأيكم بهذه الاهانة والعنصرية!! هل اصبحت المحتشمة شاذة في هذا العصر ؟؟لقد رأيت مثل هذه اليافطة من قبل ولكن لمنع دخول الحيوانات!”.

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ما رأيكم بهذه الاهانة والعنصرية!! هل اصبحت المحتشمة شاذة في هذا العصر ؟؟لقد رأيت مثل هذه اليافطة من قبل ولكن لمنع دخول الحيوانات! #البحر_للجميع #امل_حجازي

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يذكر ان الكثير من المسابح الفرنسية تحظر ارتداء البوركيني على اعتبار انه رمز للإسلام السياسي، ويرون أنه لا يتماشى وعلمانية الدولة.

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