شاركت الفنانة اللبنانية المعتزلة “​أمل حجازي” متابعيها عبر حسابها الرسمي علي موقع “إنستجرام”، صورتين لإبنيها (كريم) و(لارين) مع والدهما، بمناسبة عيد الأب، وارفقتها بالتعليق قائلة: “الأب..الرجل الوحيد في العالم الذي يأخذ من نفسه ليعطيك، قد لا يكون أعطاك كل ما تتمناه لكن تأكد أنه أعطاك كل ما يملك .. عيد أب سعيد”.

وتزوجت أمل حجازي عام 2008 من رجل الأعمال اللبناني “محمد البسام” وقد التقت به في محل مجوهرات، وتعددت لقاءاتهم، وعندما اكتشفت أنهما على تفاهم حول كل المواضيع قررا كتب الكتاب وإعلان خطوبتنا ثم الزواج، رزقت منه بطفلين: (كريم) عام 2009 و(لارين) عام 2012، وتسكن حاليًا مع أسرتها في منطقة الحازمية في جبل لبنان.

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من ناحية أخري، تتابع الفنانة اللبنانية ​أمل حجازي​ برفع الصوت ضد الطبقة السياسية في لبنان، حيث كتبت على حسابها الخاص: “اشطر سلطة بالشحادة متعودااا دايماً.. ما بدنا نشحد من ولا اي دولة بدنا تحلو عننا انتو واغنامكم لنرجع نبني ما تبقّى من وطننا ..لبنان ليس بخير”

وكانت دعت «حجازي» الشعب اللبناني إلى التخلي عن طائفيتهم ورفضهم سرقة أموالهم، حيث كتبت تقول عبر أحد حساباتها الرسمية الموثّقة: “تخلّوا عن طائفيتكم وعن ما وجدتم عليه آبائكم وحكّموا عقولكم واْرفضوا ذلكم وإستعبادكم وسرقة جنى عمركم”… وتابعت:” الدين والمعتقدات لله امّا حياتكم على الأرض فأنتم من يتحكم بها تعيشونها ام بالذل ام بالكرامة واخرجوا الى الشوارع لتحاربوا العدوان الحقيقي الذي سلبكم كل شيء وثوروا ثورة حقيقية”.

ليست هذه المرة الأولى التى تعبر أمل حجازى عن غضبها على «تويتر» جراء ما يحدث فى لبنان، فقد سبقت وأن غردت أمل قائلة : “في مرضى سرطان مش عم بلاقو دوا هيدا شو اسمو مش قتل؟؟ مش غريب عليكم تقتلوا .. تاريخكم مليان دبح وقتل عتبي مش عليكم عتبي عالشعب الساكت يلي ما بفوت على نص بيوتكم يسحبكم متل الكلاب عفوا على الإهانة للكلاب”.

ولدت “أمل حجازى” في بيروت عام 1977 لكن منبعها كان في كفر فيلا، جنوب لبنان لأسرة تتكون من خمسة أبناء غيرها، وقد أطلقت أول ألبوماتها “آخر غرام” عام 2001، كما شاركت الفنان الجزائري “فضيل” في أغنية (عينك عينك) التي كانت كانت ضمن أغاني ثاني ألبوماتها “زمان” عام 2002 ، ومنذ عدة سنوات أعلنت أمل حجازى عن ارتدائها الحجاب.

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