احتفلت الفنانة السورية ​أمل عرفة​ بعيد ميلاد إبنتها الكبرى سلمى، من خلال نشر صورة لإبنتها الكبرى التي تشبهها بشكل كبير، عبر خاصيّة “الستوري” عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وعلّقت :”قلبي صبيتي صارت 16 سنة، ورضى وربي مرافقك ياروح الروح”.

كما شاركت المتابعين صورة لسلمى عبر صفحتها الخاصة وعلّقت :”من 16 سنة أصبحتُ أماً سلمى العمر كلو ياروحي والله يحفظ أولاد الجمي”. وعلّق المتابعون على جمال ابنتها، وتمنّوا لها عاماً سعيداً.

وكان آخر أعمال عرفة مسلسل “​شارع شيكاغو​”، الذي تعرضت من خلاله لانتقادات كثيرة، بعد عرض مشهد جريء أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل، جمعها مع الممثل السوري ​مصطفى المصطفى​، إذ ظهر المصطفى في المشهد، وهو يغسل ويقبل قدم عرفة، وأبدى العديد من متابعي المسلسل استغرابهم تأدية أمل هذا المشهد.