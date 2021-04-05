بعد الانتقادات التي طاولت الفنان السوري عبد المنعم عمايري بسبب مشهد المرحاض الذي أدّاه في مسلسل “قيد مجهول”، خرجت طليقته الفنانة أمل عرفة عن صمتها من خلال تعليق نشرته على حسابه الخاص في “فيسبوك”، وكتبت فيه: “شغلك فوق الدهشة. بس الناس مجرد ما انكتب عنوان بيسوقوا فيها حتى لو ما كتبت أي رد يا عبد هنن ألفوا وكتبوا، بس الحق ما بيضيع”. وأضافت: “بهنيك من قلبي عالعمل وعالشغل اللي بيرفع الراس، اشتقنا نقول الله على عمل سوري سوري”.

يُشار إلى أن عمايري تعرّض لهجوم قاس على مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتهم الإعلامية الكويتية مي العيدان التي توجّهت إليه عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” بالقول: “الفنان السوري عبد المنعم العمايري مطلع عورته في مسلسل “قيد مجهول” ولما الناس هاجمته وانتقدته قال عنهم إنهم بقر وإنه مثل الأعمال العالمية. أبي أعرف ما تاخذون من الأجانب إلا القشور والسلبيات لكن إنكم تاخذون منهم الأشياء الإيجابية فلا طبعاً. نفسي أعرف قبل ما تقدم هالمشهد اللي ماله أي قيمة درامية بالعمل، هل راجعت مشاعر أولادك وهم يَرَوْن منظرك بهالطريقة؟ اليوم أظهرت خلفيتك فيا ترى هل العمل القادم سوف نراك عارياً تماماً؟ واضح إنك تقدم رسالة ولكن رسالة مبتذلة”.

ويُذكر أن مسلسل “قيد مجهول” الذي عُرض على شاشة OSN ضم إلى جانب عمايري كلاً من: باسل خياط، ناظلي الرواس، هيا مرعشلي، جيانا عنيد، ميلاد يوسف وفايز قزق.