تستعد الفنانة السورية أمل عرفة لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية تحمل عنوان “أنت أشطر” من كلمات وألحان مدحت الخولي.

ونشرت أمل عرفة مقطع فيديو ترويجي للأغنية عبر حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة: “قريباً

كلمات وألحان مدحت الخولي”.

من ناحية أخرى، تشارك أمل عرفة في مسلسل “بنات الماريونت”، وهو عمل كوميدي سوري سعودي إماراتي. وتدور قصة العمل ‏الذي يتم تصويره في سوريا حول حكاية اجتماعية تتعرض خلالها مجموعة فتيات لجملة من الأحداث الصادمة، حيث يموت والدهن ‏الثري ويترك خلفه مجموعة من المشكلات، ليخضعهن لتجربة حياتية ثمينة، والمسلسل من تأليف رامي المدني، وإخراج مخلص ‏الصالح.‏ ويضم “بنات الماريونت” مجموعة من نجوم الدراما السورية.