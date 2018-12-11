أمل عرفة تُثير الجدل برسالة غامضة وتُحدث بلبلة

اثار الممثلة السورية ​أمل عرفة​ الجدل برسالة غامضة كتبتها عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: “مالك أو مالك مضطرة تتشكريني بوشي ومن وراي تفردي سكاكينك! تعبنا من وجوهك المتعددة وبعدين اعتمد أو اعتمدي عشي ماسك”.

وتابعت بالقول: “سرعة نقل الكلام أسرع من الضوء بس عندنا”.

مالك أو مالِك مضطرررررة تتشكريني بوشي ومن ورايي تفردي سكاكينك!!!

تعبنااااااا من وجوهك المتعددة وبعدين🤔🤔🤔🤔 اعتمد أو اعتمدي عشي ماسك🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ — Amal Arafa (@AmalArafaa) ١١ ديسمبر ٢٠١٨