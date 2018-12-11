أمل عرفة تُثير الجدل برسالة غامضة وتُحدث بلبلة

اثار الممثلة السورية أمل عرفة الجدل برسالة غامضة كتبتها عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: “مالك أو مالك مضطرة تتشكريني بوشي ومن وراي تفردي سكاكينك! تعبنا من وجوهك المتعددة وبعدين اعتمد أو اعتمدي عشي ماسك”.
وتابعت بالقول: “سرعة نقل الكلام أسرع من الضوء بس عندنا”.
مالك أو مالِك مضطرررررة تتشكريني بوشي ومن ورايي تفردي سكاكينك!!!
تعبنااااااا من وجوهك المتعددة وبعدين🤔🤔🤔🤔 اعتمد أو اعتمدي عشي ماسك🤦♀️🤦♀️🤦♀️🤦♀️
— Amal Arafa (@AmalArafaa) ١١ ديسمبر ٢٠١٨
سرعة نقل الكلام أسررررع من الضوء😂😂😂بس عندنا 🤓🤓🤓
— Amal Arafa (@AmalArafaa) ١١ ديسمبر ٢٠١٨