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أمل علم الدين تعرض الفستان الذي إرتدته في زفاف الامير هاري وميغان ماركل للبيع.. فكم يبلغ سعره؟‎

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مكياج أمل كلوني البسيط في زفاف ​الأمير هاري​ و​ميغان ماركل كلّفها أكثر مما تتخيلون!

بعد أشهر على إطلالة المحامية البريطانية من أصول لبنانية ​أمل علم الدين​ زوجة الممثل الأميركي ​جورج كلوني​ في حفل زفاف ​ميغان ماركل​ والأمير هاري، لاتزال هذه الإطلالة تأخذ الكثير من الإنتباه لما إتسمت به من أناقة وجمال، وحازت إنتباه الكثيرين من عشاق الموضة والأزياء.

ولهذا قامت شركة “ماتشز فاشن” البريطانية بإضافة الفستان إلى معروضاتها من أزياء المشاهير المخصصة للبيع.

وذكر موقع “بيج سكس” أن النسخة المطابقة للفستان أصبحت متاحة للبيع بمبلغ 1995 دولارا.

وكانت إرتدت علم الدين حينها فستاناً باللون الأصفر من تصميم مصممة الأزياء المعروفة ستيلا ماكارتني التي صممت فستان عرس ميغان ماركل أيضًا وإختارت حذاء عالي الكعب وذهبي اللون مع حقيبة يد.

amal-clooney-george-clooney-

أمل كلوني

amal-clooney-george-clooney-

amal-clooney-george-clooney-

amal-clooney-george-clooney-

amal-clooney-george-clooney-

amal-clooney-george-clooney-amal-clooney-george-clooney-

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