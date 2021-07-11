اعتذرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أميرة الناصر للجمهور، وذلك بعد اتهامها بالإساءة للنقاب، بعدما وصفته بأنه ”كتمة“، وقت إعلانها نزعه وعدم ارتدائه مجددا.

وقالت أميرة الناصر، في مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، إنها تعتذر للجمهور الذي غضب منها وأرسل لها رسائل خاصة يعبر فيها عن غضبه ويهاجمها.

وبررت أميرة الناصر نزعها للنقاب؛ بسبب تعرضها للإصابة بالجيوب الأنفية، معقبة أن هذا بسبب عدم اعتيادها على ارتدائه على العكس ممن يرتدينه واعتادن عليه.

وعقبت أميرة الناصر: ”اعتذر منكم مرة.. مرة اعتذر.. واعتذر لكل اللي زعل مني“، بينما شاركها زوجها مشعل الخالدي الفيديو الذي أبدى دهشته من تبريرها نزعها النقاب؛ بسبب الجيوب الأنفية.

وقبل أيام، أعلنت أميرة الناصر تخليها عن ”النقاب“، معلنة أنها لم تتحمل ارتداءه، متخلية عن وصية شقيقها الراحل في منامها الذي طالبها بارتداء النقاب.

وأضافت أميرة الناصر، في مقطع فيديو وثقته عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، أنها حاولت الاستمرار في ارتداء النقاب لمواصلة تحقيق حلم شقيقها الراحل، لكنها لم تستطع لأنه ”كتمة“.

يأتي هذا بعد مرور 3 أسابيع فقط على ارتدائها النقاب، حيث أعلنت ذلك في منتصف حزيران يونيو الماضي؛ بسبب رؤية شقيقها في المنام، حيث رأته وكانت تسير معه وهي ترتدي ”النقاب“، وتغطي وجهها بالكامل، لذلك قررت ارتداءه وفقًا لذلك ”الحلم“.