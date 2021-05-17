استطاع الفنان أحمد التهامي إنهاء الخلاف بين مها أحمد وأمير كرارة، والذي نشب بعد تصريحات مها الأخيرة والتي هاجمت فيها كلاً من أمير كرارة وأحمد السقا.

ونشر التهامي صورتين على حسابه الرسمي في “فيسبوك”، الأولى تجمع مها أحمد وزوجها الفنان مجدي كامل ونجلهما، والثانية يظهر فيها أمير كرارة مع أحمد التهامي، وعلّق على الصورتين قائلاً: “دول إخواتي ودول لإخواتي.. وإن شاء الله ربنا يقدرنا على فعل الخير… ارحموا مَن في الأرض يرحمكم من في السماء، الدنيا صعبة والناس تعبانة لازم نستحمل بعض شوية”.

وأضاف: “صاحب الشأن راجل محترم وابن بلد وبيفهم في الأصول، وعارف إنها واحدة ست مش قادرة تستحمل من الظروف والضغوط اللي في حياتها الصعبة، ومقدّر إنها زوجة أخونا الراجل المحترم مجدي كامل”. واختتم كلامه قائلاً: “ربنا يهدي النفوس ويهدينا جميعاً لفعل الخير”.

وردّ أمير كرارة في تعليق على منشور أحمد التهامي قائلاً: “مها أختي ومجدي أخويا وأنا والله ولا زعلان ولا أي حاجة عشان فعلاً الموقف دا محصلش وبردو مش زعلان منها دي حبيبتي ومجدي حبيبي وأخونا”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع تعليق كرارة ونال إعجاب الآلاف من المتابعين الذين أثنوا على احترامه وأدبه وطريقته في ردّ الإساءة بالكلمة الطيبة، وهو ما يزيد من محبّة الجمهور له.