أمينة تظهر بإطلالة وتغيير جديد والمتابعين : ” بقيتي أحلام “

صباح الخير على أجدع ناس دى صورة من حفلتى فى ولاية ديترويت الأمريكية بشكر كل حبايبى اللى نورونى سواء الجالية المصرية أو الجالية العراقية كان أحلى جو برضه شكرا لمصفف الشعر والميكب ارتست حسن تسلم ايدك شكرا لقائد العمل الغالى ايلى حرفوش والاستاذ يوسف الجو وقائد الفرقة الموسيقية الاخ الفرفوش رزق..رأفت بشرى وكل من ساهم فى وجودى فى أجمل أجواء حصلت وإلى أن نلتقى مرة تانية بإذن الله @hd_salon_hassandawood تسلم إيدك