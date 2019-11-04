أمينة تظهر بإطلالة وتغيير جديد والمتابعين : ” بقيتي أحلام “

نشرت الفنانة المصرية ” أمس=ينة ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها أثناء تواجدها بالولايات المتحدة الأميركية لإحياء حفل في ولاية ديترويت .

وكتبت أمينة في تعليقها على الصورة موجهة الشكر لجمهورها الذي حضر وللقائمين على الحفل : ” صباح الخير على أجدع ناس دى صورة من حفلتى فى ولاية ديترويت الأمريكية .. بشكر كل حبايبى اللى نورونى سواء الجالية المصرية أو الجالية العراقية كان أحلى جو برضه ” .

وتفاعل عدد كبير من المتابعين على الصورة بين من علق بإعجابه باللوك الجديد ومن تفاجئ بالتغيير في شكلها غير الذي اعتادوا عليه .

فجاء تعليق أحد المتابعات لها معبرة عن اندهاشها من التغيير الذي طرأ على أمينة والتي أرجعت سببه إلى عمليات التجميل .. وأن أمينة أصبحت تشبه كثيرا الفنانة الإماراتية أحلام .

فكتبت المتابعة قائلة : ” إيه اللي عملتيه في شكلك ده فين أمينة بقيتي أحلام ” .. لترد أمينة عليها : ” دققي كويس ” .