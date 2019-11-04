أمينة تظهر بإطلالة وتغيير جديد والمتابعين : ” بقيتي أحلام “

نشرت الفنانة المصرية ” أمس=ينة ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها أثناء تواجدها بالولايات المتحدة الأميركية لإحياء حفل في ولاية ديترويت .
وكتبت أمينة في تعليقها على الصورة موجهة الشكر لجمهورها الذي حضر وللقائمين على الحفل : ” صباح الخير على أجدع ناس دى صورة من حفلتى فى ولاية ديترويت الأمريكية .. بشكر كل حبايبى اللى نورونى سواء الجالية المصرية أو الجالية العراقية كان أحلى جو برضه ” .
وتفاعل عدد كبير من المتابعين على الصورة بين من علق بإعجابه باللوك الجديد ومن تفاجئ بالتغيير في شكلها غير الذي اعتادوا عليه .
فجاء تعليق أحد المتابعات لها معبرة عن اندهاشها من التغيير الذي طرأ على أمينة والتي أرجعت سببه إلى عمليات التجميل .. وأن أمينة أصبحت تشبه كثيرا الفنانة الإماراتية أحلام .
فكتبت المتابعة قائلة : ” إيه اللي عملتيه في شكلك ده فين أمينة بقيتي أحلام ” .. لترد أمينة عليها : ” دققي كويس ” .
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صباح الخير على أجدع ناس دى صورة من حفلتى فى ولاية ديترويت الأمريكية بشكر كل حبايبى اللى نورونى سواء الجالية المصرية أو الجالية العراقية كان أحلى جو برضه شكرا لمصفف الشعر والميكب ارتست حسن تسلم ايدك شكرا لقائد العمل الغالى ايلى حرفوش والاستاذ يوسف الجو وقائد الفرقة الموسيقية الاخ الفرفوش رزق..رأفت بشرى وكل من ساهم فى وجودى فى أجمل أجواء حصلت وإلى أن نلتقى مرة تانية بإذن الله @hd_salon_hassandawood تسلم إيدك