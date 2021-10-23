شاركت الإعلامية ” إنجي علي ” متابعيها عبر حسابها على إنستجرام بمقطع فيديو من وصول الفنانة ” أمينة خليل ” لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الذي أقيم مساء أمس بصحبة المطرب ” تامر هاشم ” أحد أعضاء فرقة كايروكي .

كما حرصا كلا من أمينة خليل وتامر هاشم ” على التقاط عدد من الصور التذكارية أمام عدسات المصورين على السجادة الحمراء وهما مع بعضهما البعض .

وأثار ظهور أمينة خليل برفقة تامر هاشم حالة من الجدل والتساؤلات بين المتابعين حول وجود علاقة عاطفية بينهما خاصة بعد إنفصال أمينة عن خطيبها المهندس ” عمر طه ” منذ حوالي شهرين دون أن تكشف عن أسباب إنفصالهما .