أنابيلا هلال تنشر ​صورة قديمة لوالدها.. شاهدوا الشبه الكبير بينهما!

نشرت الإعلامية اللبنانية ​أنابيلا هلال ​صورة قديمة لوالدها وأرفقتها بتعليق أعربت فيه عن مدى فخرها وحبّها له متمنية له طول العمر.



وقالت أنابيلا في التعليق الذي كتبته على الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:” ابي الغالي و العزيز القوي و الصامد في أيام الحرب و السلام ابي يا اشرف الشرفاء، بحبك انت وبس، بيشبهني”؟

وأضافت:”الله يخليك فوق راسنا وبصحتك وبألف خير ويطول بعمرك”.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير حيث أكدوا على الشبه الواضح بينهما مشيرين إلى أن جمالها نابع من جمال والدها والتي أخذت عنه الكثير من ملامح الوجه الجميلة ولاسيما العيون.