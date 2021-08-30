استغربت الفنانة اليمنية/الاماراتية بلقيس فتحي الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرا بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي ترقص مع الفنان المصري محمد رمضان على انغام اغنيته “ثابت”.

وقالت بلقيس، خلال لقاء مع برنامج “ET بالعربي”، ردا على سؤال “ما بعرف بالعكس كنا بمكان عام ومحمد رمضان شخص كثير لطيف اجا وشغلوا له اغنيته ثابت”.

واعتبرت بلقيس ان تصرفها كان عفويا، وقالت “انا شخصية مرحة يعني انا بيوم عرسي بعتقد رقصت رقص التاريخ كله وانا شخص كثير بحب يرقص وينبسط مع العالم”.

غير ان بلقيس تعرضت لانتقادات جديدة بعد هذا اللقاء وذلك بسبب حديثها باللهجة اللبنانية ما اثار استغراب متابعيها حيث جاءت التعليقات على الشكل التالي: “ليش متحجي بلهجتها ما ادري ليش اضوج من احد يحجي بلهجة غير لهجة بلده ع الرغم لهجتها الاصلية اجنن و احلى” و “حدا يقول لبلقيس ما تحكي لبناني لأن ما زابط معا.” و “مش لايق عليك الحكي البناني”.

وكانت بلقيس قد تعرضت لانتقادات واسعة مؤخرا بعد ظهورها مع محمد رمضان وهما يرقصان معا في الساحل الشمالي ما اثار استغراب عدد كبير من متابعيها معتبرين ان ما قامت به جريء مقارنة بما اعتادت الظهور به سابقا.