تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبر عن إلقاء السلطات الكويتية القبض على نجم مواقع التواصل الإجتماعي ​أحمد العنزي​ وطليقته الفاشينيستا الكويتية ​سارة الكندري​ بتهمة النصب على مصممة أزياء.

وفي التفاصيل، فقد ألقت الشرطة الكويتية القبض على الثنائي بمنطقة السالمية، بسبب قيامهما بعملية نصب على مصممة أزياء بمبلغ 30 ألف دينار كويتي أي ما يعادل 100 ألف دولار أميركي.

ولم يصدر من أحمد وسارة أي تعليق على هذا الخبر عبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. لمعرفة التفاصيل تابعوا الفيديو.

وكان الثنائي قد انفصلا عن بعضهما مؤخرًا، ودارت حرب تصريحات واتهامات بينهما على مواقع التواصل، وذلك عقب قيام سارة بتوثيق ونشر صور أدلة تعرضها للعنف. وبعدها نشر العنزي وثيقة الطلاق من الفاشينيستا الكويتية بعد أن اتهمته الأخيرة بإجبارها على الأفعال المخلة.

ونصت وثيقة المخالعة بين أحمد العنزي وسارة الكندري مقابل تنازلها عن نفقة العدة والمتعة والنفقة الزوجية المتجمدة.