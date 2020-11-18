انتشرت أنباء في الوسط الفني المصري، عن وجود خلافات بين الفنان المصري عمرو_دياب وحبيبته الفنانة المصرية دينا الشربيني تطورت الى تشاجرهما بصوت مرتفع في احد الاماكن العامة.

فقد نقلت مواقع اخبارية نقلا عن مصدر مقرب من عمرو دياب ودينا الشربيني، عن وقوع شجار بينهما أدى إلى علو صوتهما خلال تواجدهما في أحد الأماكن الساحلية، حيث كانا يقضيان إحدى السهرات سويًا.

وبحسب نفس المصدر فإن دينا الشربيني لا تتحدث مع عمرو دياب حتى الآن ولم تحضر حفل زفاف خاص كان قد اتفق الهضبة على إحيائه وأن دينا ستحضر معه لكنها امتنعت عن الحضور.

ومؤخرًا تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على نطاق واسع فيما بينهم، ظهر فيه النجم المصري عمرو دياب، وهو في أحد الحفلات الخاصة الذي أقيم في أحد الأماكن الساحلية، وهو يتعدى على أحد المعجبين عندما حاول تصويره.

وأظهر المقطع عمرو دياب، وهو في حالة انزعاج شديدة عندما كان يمارس حياته بشكل طبيعي وفقًا للمناسبة التي يحضرها لينتفض على الفور ويواجه ذلك المعجب حيث قام بخطف الهاتف المحمول من يديه وهو يحاول تصويره.

يذكر ان علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني دائما ما تثير الجدل والتكهنات حولها وذلك بسبب الغموض الذي يتكنتفها وعدم إفضاح الثنائي عن طبيعتها.