أكدت تقارير فنية عديدة وصفت نفسها بالموثوقة على حمل الفنانة المصرية ياسمين صبري من زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مشيرة إلى أن ياسمين قد تأكدت من خبر حملها مؤخرًا، بعدما كانت تترقب هذا الأمر منذ أشهر. وأوضح الكاتب الصحفي المعروف أيمن عبد النور أن ياسمين صبري لم تكن ترغب في أن يطغى اهتمامها بنجاحها الفني على تحقيق حلم الأمومة، من الشخص الذي أحبته وتزوجته لذلك رأت تحقيق حلمها أهم. وأكد “نور الدين” أنه فور تلقي أحمد أبو هشيمة خبر حمل ياسمين صبري شعر بحالة من السعادة البالغة لما تمثله تلك الخطوة من ارتباط أكبر بينه وبين زوجته، على حد وصفه.

وأردف أن حمل ياسمين صبري، ربما دفعها لأن تؤجل مسلسلها الرمضاني هذا العام إلى العام المقبل لعدم تمكنها من ذلك، وأنها تكتمت على خبر حملها عن المحيطين فيما عدا المقربين جدًا. وأشار إلى أن ياسمين صبري تسعى خلال الفترة المقبلة أن تحد من ارتباطاتها الفنية حتى تتفرغ لتلك المرحلة المهمة في حياتها العائلية. ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لديه ابنان من زوجته الأولى هما “عمر ويوسف” أحدهما يبلغ 20 عامًا والآخر 17 عامًا، ويشاع أن ياسمين صبري لديها ابنة من زواجها الأول لكنها لم تؤكد أو تنفي الأمر حتى الآن. واحتفلت ياسمين صبري بعيد ميلادها الـ33 الذي صادف 21 يناير الماضي، حيث إنها من مواليد محافظة الإسكندرية عام 1988، وقام زوجها أحمد أبو هشيمة، بتزيين منزلهما من مدخله، وصولًا إلى غرفة الجلوس بالبالونات، وقام بوضع صور ياسمين عليها، بالإضافة إلى صور تجمعها معًا.

ووُلدت ياسمين صبري بالإسكندرية، لوالد يعمل طبيبًا ووالدتها مهندسة ديكور، أما جَدها فكان قبطانًا بحريًا، وتخرجت في كلية الإعلام قسم صحافة وعلاقات عامة، وكانت ياسمين صبري تحلم بالعمل كمذيعة، وبالفعل عملت مراسلة في قناة الحياة، كما أنها اشتركت في مسابقة ميس إيجيبت، ولكن المسابقة لم يتم استكمالها وتم إلغاؤها وذلك لعدم وجود ممولين. وعملت ياسمين صبري كموديل في إحدى الشركات العاملة في مجال الإعلانات إلى أن التقت خلال مشوارها كموديل بمساعدة مخرج قامت بترشيحها للعمل في برنامج خطوات الشيطان مع معز مسعود، ثم شاركت بعد ذلك في مسلسل “جبل الحلال”، واستمرت في تقديم الأفلام والمسلسلات الدرامية. ومن أبرز أعمال ياسمين صبري “الحصان الأسود، حكايتي”، و”ليلة هنا وسرور” و”الديزل”، أما آخر أعمالها فكان مسلسل “فرصة ثانية” الذي قدمته في موسم رمضان الماضي، وشاركها في بطولته كل من أحمد مجدي وسارة الشامي، ومحمود البزاوي، وآيتن عامر، وهبة مجدي ودياب.