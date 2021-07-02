شكت أنجيلا بشارة، طليفة الفنان اللبناني وائل كفوري، من قيمة النفقة التي تتقاضاها من زوجها السابق، والتي لم يحتسبها على سعر الصرف الرسمي للدولار في لبنان والذي لا تتجاوز قيمته عشرة في المئة من السعر الحقيقي.



فقد نشرت أنجيلا، عبر خاصية الستوري على حسابها في “إنستغرام”، صورة الشيك في سياق إثارتها مسألة نفقة ابنتيها ميشيل وميلانا من طليقها، حيث اعترضت بشكل واضح على احتساب النفقة المخصصة لابنتيها بالدولار على سعر الصرف الرسمي.



وظهر عبر خاصية القصص المصوّرة الشيك الذي تلقّته من وائل أخيراً بتاريخ 1-7-2021 بقيمة ستة ملايين ليرة لبنانية كنفقة شهرية لابنتيهما التي تبلغ 4000 دولار، مبدية استغرابها من احتساب الدولار على سعر 1500 ليرة، في حين لامس سعر الصرف في السورق السوداء حاجز الـ18000 ليرة لبنانية.

وبعد تلقيها انتقادات من قبل البعض، عددت انجيلا عدد من المصاريف التي تدفعها مؤكدة ان هذا المبلغ غير كافي.

يأتي ذلك بعد ايام على ظهور وائل كفوري في احد المناسبات مع حبيبته الجديدة شانا عبود حيث ظهرا وهما يرقصان ويغنيان.