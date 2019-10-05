أنجيلا بشارة تهدد نضال الأحمدية : ” ياريت تتسلي بحدا غيري وتحلي عني “

نشرت ” أنجيلا بشارة ” طليقة الفنان اللبناني ” وائل كفوري ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري رسالة تهديد إلى الإعلامية ” نضال الأحمدية ” .

وكتبت أنجيلا بالرسالة قائلة : ” نضال الأحمدية لو بتخلصيني وبتنزلي هالوثائق والتفاصيل اللي عندك ياها .. ما بقلى تهدديني إنك ساكتة كرمال ولادي ” .

وأضافت : ” شكلك ما رح تفهمي غير ما ارفع عليكي دعوى قضائية .. وياريت بتتسلي بحدا غيري وبتحلي عني ” .

وتأتي تلك الرسالة بعد أن كشفت نضال الأحمدية عن امتلاكها لوثائق ضد أنجيلا بشارة سوف تقوم بنشرها .