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أنجيلا بشارة تهدد نضال الأحمدية : ” ياريت تتسلي بحدا غيري وتحلي عني “

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نشرت ” أنجيلا بشارة ” طليقة الفنان اللبناني ” وائل كفوري ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري رسالة تهديد إلى الإعلامية ” نضال الأحمدية ” .

وكتبت أنجيلا بالرسالة قائلة : ” نضال الأحمدية لو بتخلصيني وبتنزلي هالوثائق والتفاصيل اللي عندك ياها .. ما بقلى تهدديني إنك ساكتة كرمال ولادي ” .

وأضافت : ” شكلك ما رح تفهمي غير ما ارفع عليكي دعوى قضائية .. وياريت بتتسلي بحدا غيري وبتحلي عني ” .

وتأتي تلك الرسالة بعد أن كشفت نضال الأحمدية عن امتلاكها لوثائق ضد أنجيلا بشارة سوف تقوم بنشرها .

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