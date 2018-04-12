أندريه سكاف يحدث بلبلة كبيرة بين جمهوره ويرد على شائعة وفاته

انتشر في الساعات الماضية خبر وفاة الممثل السوري ​أندريه سكاف​، وذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعي مما أحدث بلبلة كبيرة بين جمهوره ومحبيه.

سكاف اختار أن يرد على كل الشائعات التي تحدثت عن وفاته عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حيث نشر تعليقا طمأن فيه جمهوره ومحبيه بأنه على قيد الحياة وكل ما يكتب عن وفاته غير صحيح، شاكراً كل من سأل عن حقيقة الأمر وتواصل معه، حيث كتب التالي:

“مسا الخير، انا اندريه سكاف. الإشاعة يلي صدرت اني توفيت لا سمح الله اشاعة عارية عن الصحة.. وشكراً لإهتمامكم… مع محبتي”.