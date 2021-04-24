أقام الفنان السعودي “رابح صقر” مائدة إفطار رمضانية خاصة بأحد الفنادق الشهيرة بمنطقة الزمالك بالقاهرة، وحضر عدد كبير من نجوم الغناء والتلحين على الحضور منهم: أنغام ولطيفة ورامي جمال وصلاح الشرنوبي ومحمود الليثي وغيرهم.

وحرص النجوم الحضور على التقاط الصور التذكارية وسط أجواء رمضانية مبهجة، واللافت في تلك الصور ظهور أنغام بوزنٍ زائد بشكل كبير، وأكد البعض من روّاد السوشيال ميديا أن عدم إقامتها لحفلات غنائية خلال فترة الحظر بسبب انتشار فيروس كورونا هو السبب وراء زيادة وزنها.

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وفي السياق الفنى، قررت النجمة المصرية أنغام اعتماد خطةً جديدةً في طريقة طرح ألبومها الغنائي المقبل، مبينة في تصريحات عبر إذاعة “روتانا” أن طرح الألبوم سيأخذ شكلاً جديدًا هذه المرة.

وقالت أنغام إنها ستطرح الألبوم الجديد بطريقة الأغاني المتتابعة ولن تطرحه كاملاً، موضحةً أنها ليست أول فنانة تقوم بذلك، مشيرة إلى أنها لن تعطي وعوداً بشأن الفترة الزمنية بين أغنية وأخرى لأن هذا غير مضمون.

وتحدثت أنغام عن مقابلتها بالنجم اللبناني وائل كفوري بحضور تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، مضيفةً أن المقابلة كانت صدفة بطلها “أبو ناصر”.

ونوهت أنغام، بأن تلك المقابلة هي الثانية لها مع وائل كفوري وحدث بينهما تقارب أكثر هذه المرة، متابعةً أنها قابلته مرةً واحدةً سابقاً ولكنهما هذه المرة تعرفا على بعضهما أكثر.

وتمنت أنغام، عدم مرور هذا العام سوى بوجود عمل فني يجمعها بوائل كفوري، موجهةً رسالة للجمهور بإنتظار المفاجأة وذلك عند الحديث عن غنائها باللهجة اللبنانية وغناء وائل كفوري باللهجة المصرية.

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