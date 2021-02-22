كشفت الفنانة ” أنغام ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر عن تلقيها إتصالا هاتفيا من الفنانة ” نبيلة عبيد ” للاطمئنان عليها .

وكتبت أنغام في تغريدتها معربة عن سعادتها بهذا الإتصال : ” صحيت من النوم بعد يوم تصوير شاق في البرد على مكالمة من أجمل ست في الدنيا نبيلة عبيد بتسأل عني وعن أمي وأولادي ” .

وتابعت : ” مكالمه دافية وجميلة زي قلبها وخلت يومي أحلي كتير .. ربنا يحفظك ويخليكي لينا يا بلبلة نجمة مصر الأولى .. بحبك ” .

وأعادت نبيلة عبيد نشر صورة لهذه التغريدة عبر حسابها على موقع إنستجرام وكتبت في تعليقها عليها : ” أنغام الجميلة .. أحب الناس إلى قلبي وأرى فيها دائمًا البراءة ده غير أغانيها الحلوة وصوتها الممتع حاجة مختلفة .. بحب دايمًا اسمعها .. وحشتوني يا حلوين ” .