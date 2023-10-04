ردت النجمة أنغام على أزمة “صوت مصر” ومن النجمة التي تستحق هذا اللقب، وذلك بعد شهور من الخلافات بين جمهورها وجمهور النجمة شيرين عبد الوهاب في أحقية كل منهما فيه.

أنغام تحسم الجدل حول من هي صوت مصر

قالت أنغام: “كل الأصوات المصرية الجميلة المحترمة اللي بتقدر مصر، هي صوت مصر”، وذلك في حوار على هامش حفلها في مهرجان “ليلة العمر” الذي أقيم في دولة الكويت مؤخرًا.

يذكر أن أن الفنانة أنغام أحيت مؤخرا حفلين غنائيين في دولة الكويت مؤخرا ضمن مهرجان “ليلة العمر”.

حفل أنغام بالكويت

واشعلت أنغام وصلات الغناء والطرب بعدد كبير من أغانيها المحببة لدى الجمهور منها «نفضل نرقص»، «ولا دبلت»، «مجبش سيرتي»، «سيبك أنت»، «روحي»، «لوحة باهتة»، «عمري معاك»، «علشان أرضيك» و«أكتبلك تعهد»، «بحبك وحشتيني»، «حالة خاصة» ،«لا تهجى» ،«هو نفس الشوق» ،«لوحة باهتة و»اساميك الكتيرة«.. وغيرهم الكثير. وغيرها ممن تخللها آداء راقص وتمايل للنجمة الكبيرة عادة ما تقوم به عندما تكون في حالة انسجام مع الجمهور المحب لها بقوة.

ولفتت أنغام، الأنظار بتمكنها وقدرتها على أداء مختلف الألوان الموسيقية خلال الحفل، وحرصت على تلبية طلبات الجمهور الذي شاركها الغناء في مناسبات عدة.

ومن جانبه، أكد رئيس ليلة عمر المنتجة للمهرجان عبدالعزيز الزيدي، أن اختيار النجمة أنغام لافتتاح المهرجان لم يأت من فراغ وإنما لشعبيتها وتاريخها وحضورها المؤثر في المشهد الفني العربي مؤكدا أن المهرجان يزخر بالعديد من الحفلات المميزة التي تضم نخبة من نجوم الأغنية الخليجية والعربية.

وثمنت “أنغام” تعاونها مع ليلة عمر وأعربت عن سعادتها بلقاء الجمهور الكويتي ولتصديها لاحياء حفلين على مدار يومين مؤكدة تنوع اختياراتها لإرضاء جميع الأذواق.

أنغام تنفي الخلاف مع شيرين على لقب صوت مصر

وسبق أن وضعت أنغام حداً للشائعات المتداولة عن وجود خلافات بينها وبين الفنانة شيرين عبد الوهاب على خلفية حفل «صوت مصر» الذي أُقيم في المملكة العربية السعودية والذي أشاد به كبار النقاد وصناع الموسيقى في العالم العربي وحقق نجاحاً كبيراً، وكشفت أنغام في تصريحات صحفية نص رسائل التهاني المتبادلة بينها وبين شيرين عقب حفل «صوت مصر»، حيث وجهت شيرين رسالة إلى أنغام عقب نجاح الحفل قائلة: «مساء الخير يا حبيبة قلبي.. أنا شيرين.. لما تفضي في أى وقت كلميني علشان عايزة أباركلك على الجمال والعظمة.. صوت مصر وصوت الوطن العربي كله.. تستاهلي كل خير».

رد أنغام على شيرين

وقبيل مغادرة أنغام للسعودية ردت على تهنئة شيرين قائلة: «يا شيري عاملة إيه يا حبيبتي.. الله يبارك فيكي يا حبيبتي تسلمي لي.. أنا في المطار طالعة الطيارة وراجعة القاهرة.. عايزة أشوفك يا بنتي وحشتيني.. يا رب تكوني بألف خير يا حبيبة قلبي.. بوسي لي البنات».

لتختتم شيرين: «يا حبيبة قلبي توصلي بألف سلامة يا رب.. وأنا كمان عايزة أشوفك ونفسي اتكلم معاكي.. بس اللي حصل إمبارح حاجة تفرح كده.. وأقل من قيمتك على فكرة.. إنت قيمتك أكتر من كده بكتير.. أنا فرحت قوي إن في السعودية يعملولك حاجة زي كده.. بس المفروض في كل حتة بتغني فيها يتعملك كده.. فألف ألف مبروك.. وربنا يديم عليكي يا رب نعمة الصوت الحلو.. والصحة ويخليلك عيالك.. ويزود رزقك ويعوضك عن كل حاجة وحشة حصلت في حياتك».

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