مازال الخلاف بين المطربتين أصالة وأنغام مستمرا رغم ما كُتب على مواقع التواصل الاجتماعي من تقديم أصالة الاعتذار لأنغام وتقبل الأخيرة له!

ففي برنامج “سوالف رمضانية” الذي يذاع عبر إذاعة “روتانا” حلت كل من أصالة وأنغام ضيفتين عليه، كل منهما في حلقة مستقلة، وسبقت النجمة السورية في حلقتها، وتحدثت عن صديقتها قائلة: “هذا نداء لنغومة، ردي على مسجاتي أو دقيلي لو سمحتي.. أنا عصبت.. إذا مارديتي راح أجيلك البيت”.

كما أضافت: “قاعدة أدقلها من الصبح ما بترد، دقتلها أربع خمس مرات وبعتلها رسائل ما بترد وفي آخر رسالة قلتلها لو ما بتردي عليا هاجي على بيتك نتفاهم هذا نداء لنغومة ردي عليا”.

وفي سؤال لأنغام عن مسامحتها شخصا ارتكب في حقها خطأ واعتذر بعدها، ردت قائلة: “الأمور دي مش بتاعة واتس أب أو سوشيال ميديا، الحاجات دي بتبقي بين نفسك وربنا وبين الإنسان اللي حصل بينك وبينه خلاف، الأمور دي حقيقتها أنها تبقي جوا الإطار الشخصي، علشان تحس إنها حقيقية وفيها صدق والنوايا حقيقية وماتبقاش للعرض أو الشو”.

وأكدت أنغام أنها تسامح من أخطأ في حقها حسب نوع الغلط، وتابعت: “فيه حد ممكن تسامحيه لو غلط فيكي، وفي حد ما تعرفيش تنسي له الغلط، أو يفضل معلم فيكي لأنه كان غلط عن قصد وتعمد، الأخطاء عن عمد لمصلحة دي أمور ما تتنسيش بيبقي صعب فيها السماح شوية”.