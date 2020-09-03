تسبّبت الفنانة أنغام خلال اليومين الماضيين في نشر حالة من الفضول بين الجمهور، بعد طرحها أغنيتها الأخيرة “بحبك وبرتحلك” على طريقة الفيديو الكليب، حيث تساءل البعض: إلى من توجّه أنغام رسالة حب في تلك الأغنية؟ وعزّز الأخبار ما أُشاعه البعض عن اقتراب موعد زواجها للمرة الخامسة، خاصة بعد ظهورها في الكليب وهي ترتدي خاتم خطوبة.

وفي معرض الردّ على تلك الشائعات، قالت أنغام إنها تتجاهل هذه الأقاويل لأنها تستفزّها كثيراً، لتنفي بذلك استعدادها للزواج للمرة الخامسة.

ويأتي ذلك بعد تفاعل عدد كبير من جمهور ومحبّي أنغام، مع أحدث كليباتها الغنائية «بحبك وبرتحلك»، بعد دقائق قليلة من طرحه عبر قناتها الرسمية في موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

ولاحظ الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن أنغام ترتدي «دبلة» في يدها اليمنى، ما أثار الجدل حول استعدادها للزواج للمرة الخامسة، لا سيما أن كلمات أغنيتها الجديدة مفعمة بالرومانسية، حيث تظهر في الكليب كفتاة غارقة في الحب والاشتياق إلى حبيبها.