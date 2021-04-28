كشفت الفنانة المصرية ” أنغام ” في تغريدة لها هبر حسابها على موقع تويتر عن لجوئها إلى القضاء والبدء في إتخاذ قانونية ضد إحدى الصحف التي أدعت قيامها بإجراء حوار خاص مع أنغام .

حيث نشرت هذه الصحيفة عبر حسابها على موقع تويتر خبرا جاء فيه : ” أنغام في حوار خاص مع صحيفة الرؤية .. ما حقيقة اعتذارها عن غناء تتر مسلسل نسل الأغراب ” .

وأكدت أنغام التي أعادت نشر هذا الخبر على أنها لم تقم بإجراء أي حوار ولم تدل بأية تصريحات لهذه الصحيفة .

فكتبت في تعليقها عليه : ” صحيفة عمري ما سمعت عنها ولم أجر حوار مع أحد وسوف اتخذ ضدهم إجراءات قانونية فوراً ” .