شاركت المطربة المصرية “أنغام” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصورة ظهرت من خلالها بين أحضان نجلها الأكبر “عمر” والذي احتفلت بعيد ميلاده وقالت : “يوم ٣ اكتوبر فرحت أول فرحه حقيقيه في حياتي لما شرفت حياتي يا روحي كل سنه وانت طيب يا نور عينى”،

وتفاعل معها الكثيرون من محبيها ومتابعيها الذين حرصوا علي تقديم التهاني لنجلها الذي لفتت ملامحه انتباه الكثير من متابعي أنغام، واكد عدد كبير من متابعي أنغام أن ملامحه لا تتشابه تماما مع ملامح انغام . فيما علق البعض بقوله :”ابنك ولا خطيبك”؟ تعليقا على ملامح انغام التي لا تمنحها سناً كبيراً.

يذكر أن الفنانة أنغام لديها ولدين فقط وهما “عمر عارف” من زيجتها الأولى من المهندس “مجدي عارف”، والثاني “عبد الرحمن فهد” من زيجتها الثانية من الموزع الكويتي “فهد محمد الشلبي”.

في سياقٍ آخر، تصدرت المطربة أنغام التريند علي السوشيال ميديا وكافة المنصّات الإعلامية مؤخراً، وذلك بعد تداول أنباءا حول زواجها من رئيس فرقتها الموسيقية المايسترو ”هاني فرحات”، الأمر الذي دفعها إلى الخروج للرد على تلك الأخبار ونفيها في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر”، فكتبت في تغريدتها قائلة: ”الأخبار المتداولة عني غير صحيحة .. رجاء للمواقع ( المحترمة ) عدم نشر أخبار عني وعن حياتي قبل مراجعة مكتبي الإعلامي للتأكد من صحة الخبر ” .

يأتى هذا بعد فترة قليلة من إنفصالها رسمياً عن زوجها الموزع الموسيقي “أحمد إبراهيم”، وأوضح أحمد إبراهيم خلال لقائه من الإعلامى رامي رضوان فى برنامج مساء dmc، أنه التزم الصمت مع الجدل السوشيال ميديا بعد زواجه من أنغام ومن بعد انفصاله عنها؛ حيث قال،“كنت حريص على عدم إدخال حياتى الشخصية مع المهنية والأزمة الأخيرة أظهرت لى نوايا لناس كثيرين استكتروا عليّ أن الضوء اتسلط عليه وأنا لو محتاج وبسعى للشهرة كنت ظهرت فى برامج من زمان وتحدثت عن أعمالى الفنية”.