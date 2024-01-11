فجأت المطربة مي فاروق الجميع بحفل خطوبتها على الفنان محمد العمروسي مساء الأحد 7 يناير الماضي، في جو عائلي بحضور عدد صغير من الأصدقاء والأقارب.

وتصدر أسم الفنانة مي فاروق مؤشرات البحث بعد ساعات من إعلان الخطوبة، وفي أول رد فعل لطليق مي فاروق الموزع الموسيقي أشرف سيد، قام بنشر صور لأبناءه من مي من خلال حسابه الشخصي على “فيسبوك“.

رد فعل طليق مي فاروق بعد خطوبتها

حيث نشر الموزع الموسيقي أشرف سيد صورة جمعته مع ابنه مالك، ثم نشر صورة لأبنتهما زينة وكتب عليها تعليق قائلًا : ” ابنتي الصغيرة أمس .. صديقي اليوم .. ابنتي إلى الأبد”.

وفي الوقت ذاته لايزال طليق مي فاروق محتفظًا بها في قائمة الأصدقاء على موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك، فلم تتأثر علاقة أي منهما بالطلاق أو الارتباط الجديد.

انفصال مي فاروق عن أشرف سيد

وكانت مي فاروق قد أعلنت طلاقها من زوجها فى 2019، وذلك عبر رسالة مؤثرة كتبتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقالت مي فاروق: “تم من شهور طلاقي من أبو أولادي ومن بعدها اكتشفت إن أحلى وأجمل علاقة حب حقيقية هي اللي مع ولادي حبايبي زينة ومالك وشغلي ربنا يسعدهم ويخليهم ليا ويحفظهم ويوفقني في شغلي وولادي هم كل حاجة ليا”.

وأضافت مي فاروق: “اكتشفت إن ربنا أعطى لي هدية مش ممكن تتعوض بكنوز الأرض، اكتشفت مدى قوتي اللي استمديتها من حبهم بعد ما تم طلاقي من والدهم من شهور”.

واختتمت مي فاروق بقولها: “كل احترامي وتقديري للعشرة الطيبة اللي كانت قدر ربنا الحمد لله اكتشفت إنهم ظهر وسند ليا وحقيقي هم أصدق حب وأحلى علاقة حب في حياتي ولادي سعيدة وفخورة بيهم ودعواتكم لي بالتوفيق في شغلي”.

وبعدها ظهرت مى فاروق مع أولادها فى برنامج معكم للاعلامية منى الشاذلى وأثارت حالة من الجدل الواسع حيث كان الظهور الأول لها.

خطوبة مي فاروق

أثارت الفنانة مى فاروق حالة من الجدل الواسع فور إعلان خبر خطوبتها من الفنان محمد العمروسى حيث احتفلا مع عدد من الأصدقاء والمقربين.

ويعد فارق العمر بين مى فاروق ومحمد العمروسى ليس بكثير حيث تكبره مى فاروق بثلاث سنوات اذ أنها من مواليد 1982 وتحديدا 9 سبتمبر بينما يعد محمد العمروسى من مواليد 1985 وتحديدا 25 أغسطس.

تعد مى فاروق من الأصوات التى لا غبار عليها حيث تمتلك حنجرة فنية قوية تبدع من خلالها بتقديم عدد من الألوان الغنائية المميزة.

وكشفت الفنانة مي فاروق عن سنها الحقيقى خلال حلولها ضيفة على برنامج سبوت لايت مع الإعلامية شيرين سليمان قائلة أنا عندي 40 سنة .

وأضافت مى فاروق خلال حوارها ببرنامج “SPOT LIGHT” المذاع على قناة صدى البلد، أنها فى منتصف العمر، ولا تخجل من الإفصاح عن عمرها، وأن الجميع يعلم عمرها الحقيقي.

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