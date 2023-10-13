خلال الساعات الماضية انتشرت أنباء تفيد تعرض الفنان المصرية أحمد حلمي لوعكة صحية مفاجئة.

ووفقا لما ذكره موقع ET بالعربي، فقد صرحت مصادر مقربة من النجم أنه تعرض لوعكة صحية في الوقت الذي يواصل فيه التحضيرات لفيلمه الجديد “لسة حتة” استعدادا لطرحه في موسم عيد الفطر المقبل.

تعليق منى زكي

من ناحيتها، نفت الفنانة منى زكي تعرض أحمد حلمي لوعكة صحية مشيرة إلى أن كل ما يقال حول هذا الأمر لا أساس له من الصحة، وأن حالته الصحية جيدة، قائلة: أحمد حلمي بخير الحمد لله وفقا لما صرحت به لموقع “القاهرة 24”.

حلمي: “هكون أناني ومبسوط إني اللي همشي”

وكان أحمد أثار تعاطفا كبيرا بعد حديثه عن فكرة وفاته وموقف زوجته منى زكي، حيث أكد حبه لها الذي وصل للعشق والهيام، حتى تمنى لفظ أنفاسه الأخيرة قبلها لأنه لا يقوى على فراقها.

“لو على فراش الموت وعندك أقل من دقيقة قبل ما تتوفى تقول لمنى زكي شيء هتقول لها إيه؟ سؤال افتراضي وجه لـ أحمد ، خلال أحدث ظهور له في برنامج “AB talks” فقال: “هقول لها أوعي تحسي بالذنب أو تعيطي على إني مش موجود، وهكون مبسوط إنه أنا اللي نايم هنا مش إنتي وأنا اللي همشي”.

أحمد حلمي وفيلمه الجديد “لسة حتة”

يُذكر أن الفنان أحمد حلمي يعكف حاليًا على التحضير لفيلم جديد بعنوان “لسة حتة” خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد حلمي في تصريحات تلفزيونية، إنه يحضر حاليا لفيلم جديد يحمل اسم “لسة حتة”، موضحا أنه سيكون من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد علاء.

وأعلن “حلمي” أن فكرة الفيلم تدور في إطاري كوميدي نفسي، وسيعرض في عيد الفطر المقبل لعام 2024.

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد حلمي فيلم “واحد تاني” الذي عرض هذا العام في دور العرض السينمائية المختلفة، وشاركه بطولته كل من: روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقاريرعن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى، ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددًا.

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