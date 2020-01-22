أول تعليق ل ” نداء شرارة ” بعد وفاة شقيقها : ” شو عامل بحياتو أخوي حتى كل الناس تدعيلو “

نشرت الفنانة الأردنية ” نداء شرارة ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” رسالة شكر إلى كل من ساندها ودعمها في أزمتها الأخيرة بعد وفاة شقيقها البالغ من العمر 26 عاما في حادث سير .

وكتبت نداء شرارة : ” شكرا لكل إنسان قدم واجب العزاء بوفاة شقيقي محمود وخفف عني هذا المصاب الجلل .. شكرا للأهل والجيران ولجميع الأصدقاء .. شكرا لزميلاتي وزملائي الفنانين وللإعلاميات والإعلاميين الكرام .. أشكركم من قلبي ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم ” .

ثم نشرت صورة من محادثة شخص لها عبر تطبيق واتس آب تقدم لها التعازي والدعوات له وترغب في اداء عمرة للفقيد وعلقت نداء على ذلك قائلة : ” شو عامل بحياتو أخوي حتى كل الناس تدعيلو وتترحم عليه وكل الناس تمشي بجنازته “.

وتابعت : ” الحمدالله في السراء والضراء .. لله ما اخذ ولله ما أعطى .. أرجو منكم قراءة سورة الفاتحة على روحه .. اشهد بالله أن محبتكم خففت على مصابي ووقوفكم بجانبي أعطاني القوة ” .