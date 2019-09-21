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أول تعليق ل ” هنا الزاهد ” بعد إصابتها بوعكة صحية في شهر العسل

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نشرت الفنانة المصرية ” هنا الزاهد ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة تتضمن دعاءا بالشفاء من الوعكة الصحية التي ألمت بها مؤخرا أثناء قضائها لأجازة شهر العسل مع زوجها الفنان ” أحمد فهمي ” والتي أدت إلى دخولها المستشفى .

وتضمن الدعاء : ” اللهم اشفيني فأنت القوي لا شافي سواك اللهم أنت أعلم بوجعي .. رب اشفيني شفاءا لا يغادر سقما عاجلا أم أجلا .. اللهم اخرج كل سوء ومكروه من جسدي ” .

وتفاعل عددا كبيرا من متابعيها ومحبيها ونجوم الوسط الفني مثل ” ياسمين صبري وهبة مجدي ودنيا سمير غانم وعلي ربيع وأوس أوس ” على المنشور متمنيين لها الشفاء العاجل .

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يذكر أن الفنان أحمد فهمي هو من أعلن عن مرض هنا الزاهد من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” ولكنه قام بحذغه بعد ذلك .

وكان قد كتب فيه : ” عامة انا مليش فى الحركات البيئة زى دى خالص ولا عمرى كنت هجيب سيرة ولا انزل صور زى دى و بقالى شوية بهزر مع صحابى الزماكاوية عالماتش .. بس احنا برا مصر انا و هنا و بقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان هنا تعبانة و دلوقتى رحنا لتالت مرة عشان تعبت تانى جدا ” .

.. وأضاف : ” بجد فى ناس مركزة اوى اوى اوى معانا لدرجة ان فى مهرجان (مش الجونة) كان من كام يوم مبيسألوش اى حد من الزملا عن الجائزة اللى واخدها لا بيسالوهم عننا و عن الفرح و عن تدخلى فى شغل هنا و الغريب ان فى بعض الزملاء خاضو فى حياتنا الشخصية .. بجد شكرا جدا لكل الناس اللى فرحنالنا من قلبها و ربنا يديمكو نعمة .. أما بجد اللى مركزين ارجوكوا الحياة مش ناقصة .. احنا فى شهر العسل و بايتين اهو فى المستشفى ” .

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