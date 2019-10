أول تعليق من ” إيمي طلعت زكريا ” على وفاة والدها : ” قلبي بينزف .. مع السلامة يا نور عيني “

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

مع السلامة يانور عينى اشوفك قريب ف الجنه ااااااااه ياقلبى اللى بينزف من بعدك ربنا يرحمك ياحبيبى ويصبرنى على فراق حضنك مش هقول كلمه بابا تانى اللهم ثبته عند السؤال يارب هتوحشنى ياطاطا💔