أول تعليق من ” إيمي طلعت زكريا ” على وفاة والدها : ” قلبي بينزف .. مع السلامة يا نور عيني “

نشرت الفنانة المصرية الشابة ” إيمي طلعت زكريا ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” رسالة بكلمات مؤثرة تنعي فيها وفاة والدها الراحل الفنان ” طلعت زكريا ” الذي توفى يوم أمس عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى المستشفى .

وتضمنت الرسالة صورة تجمعها مع الفنان الراحل وهي تحتضنه وكتبت إيمي في تعليقها على الصورة قائلة : ” مع السلامة يانور عينى اشوفك قريب في الجنة .. اه يا قلبي اللى بينزف من بعدك ربنا يرحمك ياحبيبى ويصبرنى على فراق حضنك ” .

وتابعت : ” مش هقول كلمة بابا تانى اللهم ثبته عند السؤال يارب هتوحشنى يا طاطا ” .

يذكر أن جنازة الفنان الراحل سوف تقام اليوم الأربعاء من مسجد ” العمري ” بمنطقة العطارين في محافظة الأسكندرية حيث سيدفن في مسقط رأسه بها .. والعزاء سوف يكون غدا الخميس في مسجد الحامدية الشاذلية بالقاهرة .