بعد تداول أخبار خلال الأيام الماضية حول وقوع خلافات بين الفنانة ”دينا الشربيني” والفنان ”عمرو دياب” والتي أدت إلى انفصالهما، جاء تعليق دينا الشربينى على تلك الأخبار بتجاهلها وردت على ذلك وأعلنت أنها بدأت عقد جلسات العمل الخاصة بمسلسلها الجديد “قصر النيل”، الذي ستخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل 2021.

مشيره بهذه الطريقة إلى حرصها على تجنب الحديث و كل التعليقات والأخبار حول موضوع إنفصالها عن عمرو دياب بشكلٍ خاص. وعن حياته الشخصية بشكلٍ عام، ومواصلتها في التحضير لأعمالها الفنية وتواصلها مع الجمهور من خلال نشاطاتها الفنية فقط .

وتشارك أيضاً الفنانة دينا الشربيني في بطولة فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” مع النجم كريم عبد العزيز و يشاركهما البطولة ماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحفاوى، وطرح صناعه الأفيشات الدعائية خلال الأسابيع الماضية، حيث تصدر كل نجم بوستر بمفرده وهم النجوم كريم عبد العزيز، وماجد الكدوانى، وبيومى فؤاد، ودينا الشربيني.

كما انتهت الفنانة دينا الشربيني من تصوير نصف مشاهدها فى “فيلم ثانية واحدة”، الذى يخرجه أكرم فريد، ويشارك فى بطولته مصطفى خاطر، ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدى وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف فى الفيلم جار الإستقرار عليهم، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى لايت.

وفي سياقٍ مُتصل، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباءا حول وقوع صلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني بعد تلك الخلافات التي نشبت بينهما في الآونة الأخيرة، إلا أن مصدر مقرب من عمرو دياب أكد أنه لا صحة لوقوع الصلح بين الهضبة ودينا الشربيني وأن الخلاف مازال قائما دون الكشف عن السبب الحقيقي من ورائه .