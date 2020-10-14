نعت الممثلة المصرية رانيا ​محمود ياسين​ والدها الذي توفي صباح اليوم في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

رانيا محمود ياسين



ونشرت رانيا صورة بالأبيض والأسود لها من طفولتها بدت فيها بضفيرتين وإلى جانبها محمود ياسين وهو يطعمها بيده وعلقت عليها برسالة وداع قصيرة فكتبت :” أبويا فى ذمة الله.. وداعا حبيبى انا لله وانا اليه راجعون، نسألكم الدعاء”.

وكان محمود ياسين رحل عن هذه الدنيا عن 79 عاماً زخرت حياته بأعمال عديدة خالدة تنوعت بين السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة المصرية.

كشف الممثل المصري محمد رياض سبب تأجيل جنازة محمود ياسين، لتصبح غدًا الخميس، وذلك كي يعطوا فرصة لأهله ببورسعيد وشقيقه الموجود خارج مصر لحضور مراسم التشييع والدفن.