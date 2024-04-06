لا يهدأ مسلسل التصريحات المثيرة للجدل بين حسام حبيب وطليقته المغنية شيرين عبدالوهاب، إلا ليشتعل مجددًا.

ومؤخرا، أطل حسام حبيب في مقابلة مع الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة “برنامج ع المسرح” وتطرق في حواره لحياته مع شيرين عبدالوهاب، مؤكدا أنه لم يرحل من حياتها كي يعود إليها.

تعليق شيرين على تصريحات طليقها

ولم تلتزم شيرين الصمت، وعلقت على ما تردد في المقابلة بشأن تصريحاتها السابقة التي تضمنت اتهامها له بسرقة سيارتها وأخذ أموالها، ونفت أن تكون قد وجهت إليه أي اتهامات بالسرقة.

وقالت شيرين في تصريحات لمواقع محلية مصرية: “لم أطلق تصريحات تسيء إلى حسام حبيب، فهو لم يأخذ مني أي شيء، ولم يحصل مني عن أموال، وكل كلامه في البرنامج صحيح”.

عودة شيرين وحسام حبيب

كانت شيرين نفت في تصريحات سابقة كل ما تردد في الفترة الأخيرة عن عودتها إلى طليقها الفنان حسام حبيب، موضحة أن علاقتهما أقوى من علاقة أي زوجين، ورغم الانفصال لا تزال علاقتهما مبنية على الاحترام والتقدير، إذ قالت: “لم يحدث هذا الأمر أبداً، وإذا تزوجت مرة أخرى فسأخرج وأُعلن الخبر للجميع مثلما حدث في إعلان طلاقنا”.

طلاق شيرين عبدالوهاب

انفصال شيرين وحسام حبيب حدث في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ووصفته شيرين وقتها في مقابلة تلفزيونية مع عمرو أديب مقدم برنامج “الحكاية” بأنه انفضال حضاري.

الجدير بالذكر أنه انتشرت انباء حول وقعوع خلاف كبير بين شيرين وحسام حبيب تسبب في طلاقهما الأخير خلال تواجدهما في السعودية، وكشفت مصادر مقربة انه قام بتأجيل حفلها في موسم الرياض دون عملها مما تسبب في إلغاء الحفل تماما.

قصة زواج شيرين وحسام حبيب

شيرين عبد الوهاب تزوجت من حسام حبيب في شهر أبريل عام 2018، في حفل بسيط اقتصر حينها على حضور الأهل والأصدقاء المقربين من الثنائي.

وفي المرة الأولى التي انفصلت فيها شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب، فاجأت الجمهور بظهورها حليقة الرأس وذلك خلال حفل غنائي أحيته حينها في أبو ظبي.

وبعد انفصال عدة أشهر عادت له من جديد وذلك بعد خروج شيرين من المستشفى للتعافي من الإدمان.

عقد قران شيرين على حسام حبيب

وفي شهر نوفمبر من عام 2022 ، فجَّرت الفنانة شيرين عبد الوهاب مفاجأة من العيار الثقيل لجمهورها بعد مرور 3 أشهر في ذلك الوقت من انفصالها من الفنان حسام حبيب، بعقد قرانها على حسام حبيب.

وأكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب وقتها في تصريحات تلفزيونية: “الخبر السعيد اللي هزفه للناس عندي هو إني تم بمشيئة رب العالمين عقد قراني على حسام حبيب”.

وتابعت: “عايزة أقول للناس ادعوا لي علشان أنا ما أقدرش أعيش من غير دعواتكم، عقدنا القران الساعة 9 بالليل امبارح بحضور أقرب المقربين ليَّ”.

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