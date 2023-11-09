فاجأ الفنان بيومي فؤاد، متابعيه بإغلاقه خاصية التعليقات على عدد من منشوراته، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام“.

بيومي فؤاد يغلق خاصية التعليقات ويلتزم الصمت

بعد تعرضه للانتقادات والهجوم الذي شنه عليه الجمهور، عقب عرضه مسرحية “زواج إصطناعي” الذي ظهر خلاله وهو يلقي كلمة بعد نهاية عرض المسرحية.

بيومي فؤاد يتصدر التريند بسبب محمد سلام و “زواج اصطناعي”

وتعود بداية القصة إلى قيام الممثل المصري محمد سلام بنشر فيديو قبل عدة أيام يعلن فيه اعتذاره عن المشاركة في العرض المسرحي بسبب عدم رغبته في تقديم أعمال فنية في الوقت الذي تشهد فيه غزة حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل.

لكن بيومي فؤاد المشارك في المسرحية التي انسحب منها سلام، قال في نهاية عرض المسرحية: «من حقك تعتذر عن المسرحية، بس مش من حقك إنك تغلط في فنك، إحنا ما بنجيش علشان نضحك حضراتكم، إحنا بنقدم فن، فن مصري، وأنتم بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا».

بيومي فؤاد في رده ضد محمد سلام بعد نهاية عرض مسرحية زواج اصطناعي



من حقك أنك تعتذر عن المسرحية بس مش من حقك أنك تغلط في فنك.



شيء عظيم أني اتصور مع شاب سعودي وسيدة سعودية وهي تعلم أن أنا مصري وأشرف بلدي 🇪🇬



أنا فنان مصري وليا الشرف، جيت السعودية 🇸🇦 وليا الشرف#موسم_الرياض pic.twitter.com/ZC281GE2UL — Saudi Eventos | افينتوس (@oureventksa) November 5, 2023

وتابع: «شيء عظيم إن الفنان يكون له جمهورفي كل الدول، شيء عظيم إني أتصور مع شاب سعودي، وأتصور مع سيدة سعودية وهي تعلم إني مصري، أنا بشرف بلدي، وهنا هحاول أخفف على رجل أنقذ موقف وكان رجل قدها اسمه محمد أنور «الذي حل بديلا لمحمد سلام وتعرض لانتقادات لاذعة)».

وختم بيومي فؤاد كلامه قائلا: «أنا فنان مصري ولي الشرف، جيت المملكة العربية السعودية ولي الشرف، كتر خيركم، إحنا بنتعب ونشقى علشان نقدم فن».

مسرحية “زواج اصطناعي”

وحل الفنان محمد أنور بالمسرحية بديلا عن الفنان محمد سلام، الذي اعتذر عن المشاركة بالعمل تعاطفا مع الشعب الفلسطيني الشقيق والأحداث الجارية في غزة.

وعرضت المسرحية يوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر الماضي، على مسرح محمد العلي في الرياض.

مسرحية “زواج اصطناعي” تدور أحداثها حول زوجان يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، ويضطران للجوء لخبير في العلاقات العاطفية، ثم يجرى لهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهم يعيدون التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.

“زواج اصطناعي” بطولة مي عز الدين وبيومي فؤاد ومحمد أنور، إيمان السيد، دنيا سامي، وعدد من الفنانين.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »