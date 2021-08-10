لم ينتظر رجل الاعمال السعودي محمد الحمود طويلا للرد على طليقته الشهيرة باسم مودل روز بعد المناشدة التي اطلقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان لمساعدتها.

ونشر الحمود صورة سيلفي له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق كاتبا: “عند الله ما يضيع حق احد الحمدلله” دون ان يكشف المزيد من التفاصيل عن ما يقصده.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة على مناشدة مودل روز ولي العهد الامير محمد بن سلمان التدخل لمساعدتها من أجل الحصول على الخلع من، لافت زوجها لافتة إلى أنها تعاني في المحاكم منذ 10 أشهر دون أن يجد جديد.

وكتبت مودل روز، في تغريدة لها أشارت خلالها للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، قائلة: ”‏بـ ٢٠١٨ وقفت بوجه الكل ودافعت عن السعودية وقلت إن السعودية بعهد الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان مستحيل تضيع حق امرأة تتعرض للظلم

‎#روز_تطالب_بحقهاالشرعي_الخلع في_السعودية“.

و بـ ٢٠٢٠ لجئت لقانون السعوديه كـ أي امرأه سعوديه ما تحمل اي جنسيه اخرى عشان اطالب بأبسط حقوقي الشرعيه وهو الخلع وللأسف صارلي ١٠ شهور انتظر القاضي يقبل ينظر في قضيتي #روز_تطالب_بحقهاالشرعي_الخلع_في_السعوديه @Turki_alalshikh — Model Roz (@ModelRoz) August 9, 2021

وتابعت مودل روز، قائلة: ”‏وبـ ٢٠٢٠ لجأت لقانون السعودية كـ أي امرأة سعودية ما تحمل أي جنسية أخرى عشان أطالب بأبسط حقوقي الشرعية وهو الخلع وللأسف صارلي ١٠ شهور أنتظر القاضي يقبل ينظر في قضيتي”.

جا الوقت الي اكسر فيه صمتي و اطلب ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله انه يساعدني لاني اعرف انه مستحيل يرضى بظلم امرأه سعوديه تطالب بحقها بعهده.

ارجوكم وصلوا له صوتي لاني تعبت #روز_تطالب_بحقهاالشرعي_الخلع_في_السعوديه @Turki_alalshikh — Model Roz (@ModelRoz) August 9, 2021

وعقبت العارضة السعودية: ”‏جا الوقت اللي أكسر فيه صمتي وأطلب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله إنه يساعدني لأني أعرف إنه مستحيل يرضى بظلم امرأة سعودية تطالب بحقها بعهده“.

واختتمت وهي تطالب بالدعم لتوصيل صوتها، فقالت: ”أرجوكم وصلوا له صوتي لأني تعبت

‎#روز_تطالب_بحقهاالشرعي_الخلع_في_السعوديه“.