أول صورة لشريف مدكور خلال جلسة علاج الكيماوي

نشر الإعلامي المصري ” شريف مدكور ” صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” أثناء خضوعه لجلسة العلاج الكيماوي .
وعلق شريف على الصورة قائلا : ” جلسة كيمو ربنا يشفي كل مريض ” .
وتفاعل عدد كبير من متابعيه على الصورة متمنيين له الشفاء العاجل وتجاوز المحنة والتعليقات التي تعبر عن تضامنهم معه .
وكان قد أعلن شريف مدكور منذ عدة أشهر عن إصابته بورم في القولون وخضع في شهر رمضان الماضي لعملية جراحية لاستئصاله وحاليا يقوم بجلسات العلاج بالكيماوي .
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