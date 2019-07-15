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أول صورة لشريف مدكور خلال جلسة علاج الكيماوي

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نشر الإعلامي المصري ” شريف مدكور ” صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” أثناء خضوعه لجلسة العلاج الكيماوي .

وعلق شريف على الصورة قائلا : ” جلسة كيمو ربنا يشفي كل مريض ” .

وتفاعل عدد كبير من متابعيه على الصورة متمنيين له الشفاء العاجل وتجاوز المحنة والتعليقات التي تعبر عن تضامنهم معه .

وكان قد أعلن شريف مدكور منذ عدة أشهر عن إصابته بورم في القولون وخضع في شهر رمضان الماضي لعملية جراحية لاستئصاله وحاليا يقوم بجلسات العلاج بالكيماوي .

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جلسه كيمو ربنا يشفي كل مريض

A post shared by Sherif Madkour (@sherif_madkour_tv) on

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